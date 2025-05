YB setzt sich am 36. Spieltag der Super League dank Cedric Ittens Tor in der 91. Minute zuhause mit 2:1 gegen Luzern durch.

Zuvor gleicht Luzern die Partie nach einer dominanten 1. Halbzeit von YB nach dem Seitenwechsel aus.

Im anderen Spiel vom Donnerstagabend behauptet Servette dank einem 4:1 gegen Lugano Platz 2 in der Tabelle.

Just als es im Berner Wankdorf schien, als würden sich die beiden Teams langsam aber sicher mit einem Unentschieden abfinden, kam YB doch noch zum Lucky Punch. Ismajl Beka brachte in der Luzerner Verteidigung in der 91. Minute den Ball nicht weg und Cedric Itten stand dort, wo ein Stürmer stehen muss. Der 28-Jährige netzte mit einem strammen Schuss in die nahe Ecke zum umjubelten 2:1-Siegtreffer ein.

Der Treffer fiel etwas aus dem Nichts und eher entgegen dem Spielverlauf. Denn Luzern-Trainer Mario Frick hatte in der Pause die richtigen Worte gefunden und seine Mannschaft wachgerüttelt. Nach 45 Minuten mussten sich die Innerschweizer nämlich glücklich schätzen, nur mit einem 0:1 in die Kabine zu gehen. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der FCL aber plötzlich hellwach und drückte sogleich auf den Ausgleich.

Keller rettet YB mit dem Kopf

Gleich 2 Mal bewahrte Marvin Keller kurz nach Wiederanpfiff sein Team vor dem Ausgleich. In der 66. Minute konnte dann aber auch der YB-Schlussmann nichts mehr ausrichten. Levin Winklers präziser Abschluss aus 17 Metern schlug in der rechten Ecke zum verdienten Ausgleich ein und belohnte die Leistungssteigerung.

Luzern wollte den Schwung gleich mitnehmen und suchte gegen verunsicherte Berner, die wie schon am Sonntag nach einer überzeugenden 1. Halbzeit stark nachliessen, das 2:1. Und beinahe wäre dieses auch gefallen. Pius Dorn kam in der 80. Minute zur grossen Chance, hämmerte seine Direktabnahme aus 5 Metern aber an Kellers Kopf, von wo die Kugel übers Tor flog.

YB drückt in der Startphase

Zum Start in die Partie hatte YB die deutlich besseren Chancen. In der 7. Minute scheiterte Chris Bedia mit seinem Abschluss von der Strafraumgrenze an der Latte. Nur 3 Minuten später verpasste auch Colley das 1:0 nur knapp, als sein Schlenzer aus aussichtsreicher Position knapp am Tor vorbeischrammte.

In der 26. Minute konnten die 26'043 Fans im Wankdorf ihren Augen dann kaum trauen. Pascal Loretz im Luzerner Tor entschärfte einen Kopfball Christian Fassnachts mit einer starken Parade, musste aber nach vorne abprallen. Dort musste Bedia nur noch einschieben, doch der Ivorer brachte es fertig, aus weniger als 5 Metern den am Boden liegenden Keeper abzuschiessen.

Kurz vor der Pause belohnten sich die Berner dann aber für die dominante 1. Halbzeit. Jaouen Hadjam setzte sich nach einem Energieanfall auf dem linken Flügel durch und brachte den Ball flach ins Zentrum. Dort wurde Colley von der Luzerner Hintermannschaft nur mässig angegangen, legte sich den Ball zurecht und netzte mit einem satten Schuss in die linke Ecke zum 1:0 ein.

So geht's weiter

Für beide Teams steht am Sonntag das letzte Heimspiel der Saison auf dem Programm. YB empfängt den neuen Meister aus Basel zum Klassiker und Luzern will gegen Servette einen wichtigen Schritt in Richtung Europacup-Teilnahme machen.

Super League