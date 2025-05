Per E-Mail teilen

Servette besiegt Lugano in der 36. Super-League-Runde in der Championship Group zuhause mit 4:1 und holt wichtige Punkte im Kampf um die europäischen Plätze.

Dereck Kutesa ist in der 84. Minute für die Entscheidung besorgt. In der ersten Halbzeit fallen zwei Eigentore innert 3 Minuten.

YB zwingt Luzern im anderen Spiel des Abends spät mit 2:1 in die Knie.

Servette hat nach zuletzt einer Niederlage und einem Unentschieden zum Siegen zurückgefunden. Mit dem 4:1-Erfolg zuhause gegen Lugano holte das Team von Thomas Häberli drei wichtige Punkte im Kampf um die internationalen Plätze.

Die Entscheidung in diesem Spiel fiel in der 84. Minute. Mattia Zanotti hatte Jérémy Guillemenot im Strafraum zu Fall gebracht, der eingewechselte Dereck Kutesa lief an und verwandelte den fälligen Elfmeter im Nachschuss zum 3:1.

Kurz darauf boten sich den Tessinern gleich zwei Chancen auf den Anschlusstreffer, doch Goalie Joël Mall vereitelte beide Male gekonnt. In der 90. Minute machte dann Miroslav Stevanovic nach einem Konter den Deckel drauf.

Lugano muss bangen

Mit diesem Sieg festigten die Genfer den zweiten Tabellenplatz. Sie können nun nur noch von YB überholt werden. Damit kann Servette bereits fix mit mindestens der Europa-League-Qualifikation planen. Diese können die Tessiner zwar noch erreichen, müssten dafür jedoch die verbleibenden beiden Spiele gewinnen.

Ohne Offensivmann Renato Steffen fehlte Lugano vor dem Tor die Durchschlagskraft. Das Team von Mattia Croci-Torti brachte im gesamten Spiel lediglich drei Schüsse auf das gegnerische Tor zustande. Damit hält die Negativserie im Stade de Genève weiter an. Von den letzten 12 Spielen in Genf konnten die Tessiner nämlich nur eine Partie gewinnen.

Zwei Eigentore innert drei Minuten

Etwas glücklich war das Heimteam in der 9. Minute in Führung gegangen. Nach einer Flanke von David Douline kam es im Fünfmeterraum zum Kopfballduell zwischen Albian Hajdari und Enzo Crivelli. Der Lugano-Verteidiger konzentrierte sich zu sehr auf seinen Gegenspieler, sodass ihm der Ball an den Hinterkopf prallte und im eigenen Tor landete.

Lange konnten sich die «Grenats» aber nicht über die Führung freuen. Denn nur drei Minuten später ereilte die Genfer das gleiche Schicksal. Keigo Tsunemoto versuchte, eine flache Hereingabe Mattia Zanottis zu klären, beförderte die Kugel aber mit seiner Grätsche ins eigene Netz.

Verdiente Genfer Führung zur Pause

Im Anschluss nahmen beide Mannschaften etwas Tempo aus dem Spiel und konzentrierten sich mehrheitlich auf die Defensive. Einen entscheidenden Nadelstich konnten die Genfer vor der Pause noch setzen.

In der 38. Minute wurde Keyan Varela von Crivelli nach einem Fehler in der Lugano-Defensive in die Tiefe geschickt, bewahrte vor Keeper Sebastian Osigwe die Nerven und traf zum 2:1. Es war dies erst der zweite Schuss auf das gegnerische Tor.

So geht es weiter

Am Sonntag müssen beide Teams in der Fremde antreten. Während Lugano auf Lausanne trifft, reist Servette in die Innerschweiz zum FC Luzern (live auf SRF zwei). Beide Partien werden um 16:30 Uhr angepfiffen.

Super League