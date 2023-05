Vor zwei Wochen im Heimspiel gegen Zürich (0:2) waren beim FC Basel in der hektischen Schlussphase Kasim Adams, Taulant Xhaka, Wouter Burger sowie Heiko Vogel des Feldes verwiesen worden.

Während die drei Spieler weiter gesperrt waren und ihr Team beim 1:1 am Sonntag gegen Lugano aus der Muttenzer Kurve unterstützten, handelte sich der an die Seitenlinie zurückgekehrte Trainer Vogel nach dem Schlusspfiff gleich die nächste gelb-rote Karte ein.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Amoura vergibt Lucky Punch Müde Basler werden von Lugano spät bestraft 21.05.2023 Mit Video

Sie leiten die Dinge mit einer süffisanten Arroganz.

Sein Zorn entzündete sich an Schiedsrichter Lukas Fähndrich, der Riccardo Calafiori nach einem Rencontre mit Lugano-Goalie Amir Saipi Gelb-Rot gezeigt hatte – und war auch im SRF-Interview noch nicht verraucht.

06:07 Video Basel nur mit Remis gegen Lugano Aus Sport-Clip vom 21.05.2023. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 7 Sekunden.

«Ich habe zu ihm gesagt, dass ich froh bin, wenn ich ihn nicht mehr sehen muss. Wenn das ausreicht ...», beschrieb Vogel seine Unterredung mit Fähndrich und holte zum Rundumschlag gegen ihn und seine Schiedsrichterkollegen im Allgemeinen aus. «Holen Sie doch die Schiedsrichter mal vor die Kamera. Dann können sie mal zugeben, dass sie permanent unsere Spieler beleidigen. Sie leiten die Dinge mit einer süffisanten Arroganz.»

Etwas moderater, aber inhaltlich ähnlich äusserte sich Fabian Frei. «In meinen Augen könnte man gerne mal ein paar Schiedsrichter mit Mikrofonen ausrüsten. Dann würde man hören, dass es nicht immer die Spieler sind, die emotional sind, sondern auch von der Gegenseite etwas kommt», so der FCB-Routinier.

02:19 Video Frei: «Das ist in meinen Augen zu einfach» Aus Sport-Clip vom 21.05.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 19 Sekunden.

Fähndrich: «Habe keinen Spieler beleidigt»

Der beschuldigte Fähndrich äusserte sich gegenüber dem Blick zu den Vorwürfen. «Ich habe einen klaren Standpunkt vertreten, ich bin offen und ehrlich. Aber ich habe ganz sicher keinen Spieler beleidigt.»

Neu ist die Basler Kritik an den Unparteiischen nicht. Marwin Hitz hatte ihnen im internationalen Vergleich kürzlich ein miserables Zeugnis ausgestellt. «Ich glaube, wir haben ein Problem in der Liga. Es gehen viele Spiele kaputt durch zu kleinliche Entscheidungen», monierte der langjährige Bundesliga-Goalie Hitz und forderte Hilfe aus dem Ausland.

Hat der Schweizer Fussball ein Schiedsrichterproblem? Ja, das Niveau ist klar tiefer als in den Topligen Ja, das Niveau ist klar tiefer als in den Topligen % Nein, die Kritik ist übertrieben Nein, die Kritik ist übertrieben % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

War's das für Vogel als FCB-Trainer an der Seitenlinie?

In den anstehenden Endspurt in der Super League geht man nun erneut personell geschwächt. Calafiori wird am Donnerstag gegen Servette (ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei) eine Sperre absitzen.

Und Vogel könnte gar überhaupt nicht mehr auf die Bank zurückkehren: Es würde kaum überraschen, würde ihn die Liga aufgrund seiner Aussagen für mehr als nur eine Partie sperren. Am Pfingstmontag empfängt der FCB zum Abschluss das momentan punktgleiche GC im St. Jakob-Park.