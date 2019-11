Der FC Thun muss sich dem FC Lugano zuhause 0:3 geschlagen geben und bleibt am Tabellenende.

Aratore, Bottani nach einem groben Fehler von Thun-Goalie Faivre und Daprelà treffen für die Tessiner.

In den weiteren Spielen bezwingt YB Sion in einem verrückten Spiel mit 4:3. St. Gallen lässt Xamax beim 4:1 keine Chance.

Vor der Länderspielpause hatte der FC Thun mit dem 3:2-Erfolg bei Xamax eine Serie von 9 sieglosen Liga-Spielen beendet. Schon beim nächsten Auftritt kehrte bei den Berner Oberländern aber wieder Ernüchterung ein: Gegen Lugano setzte es zuhause eine 0:3-Klatsche ab.

Faivres Geschenk an Bottani

Für den FC Thun lief an diesem Sonntagnachmittag alles schief. Bereits in der 4. Minute gerieten die Gastgeber durch einen Treffer von Marco Aratore in Rückstand. In der 17. Minute erhöhte Lugano auf 2:0. Thun-Keeper Guillaume Faivre spielte den Ball genau in die Füsse von Mattia Bottani, der den Fehler eiskalt ausnutzte.

Unvermögen und Pech beim FC Thun

Hinten passte bei den Thunern wenig zusammen, vorne zeigten sie sich ebenfalls nicht auf der Höhe. In der 23. Minute vergaben sie gleich 3 Möglichkeiten zum Anschlusstor. Lugano-Torhüter Noam Baumann hielt nacheinander die Abschlüsse von Simone Rapp und Miguel Castroman, ehe der erst 19-jährige Hiran Ahmed auch noch am Pfosten scheiterte.

Das Aluminium-Pech verfolgte Thun auch nach der Pause. In der 63. Minute setzte Rapp den Ball nach einer flachen Hereingabe wieder an den Pfosten. Wenig später kam dann auch wieder Unvermögen dazu: Der eingewechselte Ridge Munsy verzog völlig alleine vor dem leeren Tor. Lugano machte es kurz darauf auf der Gegenseite besser. Per Kopfball sorgte Fabio Daprelà für die Entscheidung.

Sendebezug: SRF zwei, Super League - Goool, 24.11.19, 18:00 Uhr