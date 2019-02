Leader YB schlägt den Tabellenletzten Xamax zuhause im Stade de Suisse mit 2:0.

Die beiden Berner Torschützen heissen Loris Benito und Moumi Ngamaleu.

Damit bauen die Berner einen beeindruckenden Rekord aus: Seit August 2017 ist der Schweizer Meister nie mehr ohne Torerfolg geblieben.

Die 2. Samstagspartie zwischen Lugano und Thun musste wegen Schneefall im Cornaredo verschoben werden.

Kurz nach Beginn der 2. Halbzeit machte YB im Duell gegen Schlusslicht Xamax alles klar. Berns Moumi Ngamaleu überlistete nach einer Flanke von Thorsten Schick per Kopf Neuenburgs Torhüter Laurent Walthert und traf zum 2:0-Schlussresultat.

Xamax insgesamt zu harmlos

Für einen Moment schien es, als fänden die Gäste nach dem 0:2-Rückstand doch noch einmal ins Spiel zurück. Nach einer harmlosen ersten Halbzeit setzte das Team von Michel Decastel nach einer Stunde zu einer Druckphase an. Allen voran Raphaël Nuzzolo liess in der 63. Minute eine Riesenchance liegen, als er einen Abpraller von YB-Keeper David von Ballmoos nicht im Tor unterbringen konnte.

Auch in der Folge brachte Xamax in der Offensive nichts Zählbares zustande. Die Vorentscheidung zugunsten der Berner war bereits in der 14. Minute gefallen. Nach einer Eckball-Variante schoss Loris Benito die Young Boys in Führung.

YB schraubt weiter am Rekord

Mit dem 2:0-Sieg hat der Schweizer Meister eine beeindruckende Marke weiter ausgebaut: Die Equipe von Gerardo Seoane hat in 50 SL-Spielen in Folge mindestens einen Treffer erzielt. Die Berner waren seit dem 0:0 gegen den FC Zürich am 19. August 2017 nie mehr torlos geblieben. Der alte Rekord lag bei 41 Partien, aufgestellt vom FC Basel.

