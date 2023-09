FCB rettet in der 95. Minute einen Punkt gegen den FCZ

Basel und Zürich trennen sich im St. Jakob-Park 2:2. Am Ende einer verrückten Partie kochen die Emotionen über.

Der FCZ führt bis zur 73. Minute 2:0, verpasst aber wie schon gegen Servette und St. Gallen den Sieg.

Ein tolles Freistosstor von Debütant Renato Veiga (73.) und ein Abstauber von Gabriel Sigua (95.) verhindern die nächste FCB-Pleite.

Die weiteren Partien: YB gewinnt bei Servette, Luzern schlägt Lugano 3:2.

Der FC Basel hat in extremis die 4. Niederlage im 5. Saisonspiel abgewendet. Es liefen im St. Jakob-Park bereits die letzten Sekunden der Nachspielzeit, als der 18-jährige Georgier Gabriel Sigua FCZ-Goalie Yanick Brecher im Nachschuss doch noch bezwang.

02:32 Video Sigua verwandelt den St. Jakob-Park in ein Tollhaus Aus Sport-Clip vom 03.09.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 32 Sekunden.

Auf den grossen Jubel beim heimischen Anhang folgten unappetitliche Szenen auf dem Rasen: Rückkehrer Taulant Xhaka (nach abgesessener Sperre) und Nikola Katic gerieten aneinander und lösten ein Handgemenge aus. Xhaka, Adrian Guerrero und Finn van Breemen sahen Gelb.

Legende: Hitzige Szenen Taulant Xhaka (links) und Nikola Katic tauschen Nettigkeiten aus. Keystone/Georgios Kefalas

FCB-Offensive mit Slapstick – FCZ geht in Führung

Es war das unrühmliche Ende einer Partie, die kurz vor der Pause so richtig Fahrt aufgenommen hatte. Nach einer verpassten Grosschance der Basler (Yusuf Demir schoss den einschussbereiten Thierno Barry an, der den Ball übers Tor lenkte) fiel prompt das 1:0 für den FCZ:

00:37 Video Weil Demir Teamkollege Barry anschiesst: FCB trifft das leere Tor nicht Aus Sport-Clip vom 03.09.2023. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

45. Minute: Nach einem Konter über Jonathan Okita und Daniel Afriyie misslingt Ifeanyi Mathews Versuch, den Ball ins Tor zu befördern. Doch der herbeigeeilte Adrian Barisic stolpert diesen ins eigene Netz.

Nach einem Konter über Jonathan Okita und Daniel Afriyie misslingt Ifeanyi Mathews Versuch, den Ball ins Tor zu befördern. Doch der herbeigeeilte Adrian Barisic stolpert diesen ins eigene Netz. 48. Minute: Kurz nach Wiederanpfiff bringt Nikola Boranjasevic eine Flanke zur Mitte. Antonio Marchesano verlängert diese über Marwin Hitz hinweg auf den Kopf von Okita, der nur noch einnicken muss.

Schliessen 00:52 Video FCB-Verteidiger Barisic stolpert den Ball ins eigene Tor Aus Sport-Clip vom 03.09.2023. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden. 00:34 Video Das 2:0 für den FCZ – Okita muss nur noch einnicken Aus Sport-Clip vom 03.09.2023. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden.

Der FCZ verpasste in der Folge die Vorentscheidung mehrfach. So traf Afriyie (54.) beide Torstangen. In der Schlussphase verpassten Okita und Rodrigo Conceição reihenweise.

00:35 Video Hitz im Glück: Afriyie trifft beide Torpfosten Aus Sport-Clip vom 03.09.2023. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

Veiga lässt Brecher alt aussehen

Dafür sorgte ein Debütant für ein Highlight. Der 20-jährige Portugiese Renato Veiga, eines der vielen neuen Gesichter beim FCB, versenkte eine Viertelstunde vor Schluss einen direkten Freistoss. Brecher gab keine gute Figur ab. Auch Sigua erzielte sein erstes Super-League-Tor. Und der nach dreiwöchiger Pause rundum erneuerte FCB durfte aufatmen. Neben Veiga, Barisic und Demir debütierten auch Djordje Jovanovic, Maurice Malone und Mohamed Dräger in der Startformation.

00:17 Video Renato Veiga versenkt Freistoss direkt Aus Sport-Clip vom 03.09.2023. abspielen. Laufzeit 17 Sekunden.

Basel gibt dank des Punktgewinns die rote Laterne an Stade-Lausanne-Ouchy weiter und ist neu Neunter. Allerdings hat der FCB (1 Spiel weniger) wie GC, Lausanne und SLO erst 4 Zähler geholt. Der FCZ ist einen Punkt vor YB alleiniger Leader. Coach Bo Henriksen, der die gelb-rote Karte sah, dürfte sich erneut darüber ärgern, einen Vorsprung nicht über die Zeit gebracht zu haben.

Legende: Imposante Liste Die Transfer-Übersicht des FC Basel. SRF

So geht es weiter

Nach der Länderspielpause gastiert Basel am Sonntag, den 24. September, in Yverdon. Zürich muss am 23.9. bei Lausanne-Sport ran.