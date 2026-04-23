Marwin Hitz wird seine Karriere nach dieser Saison nicht fortsetzen. Am 17. Mai wird er in Lugano seine Dernière haben.

Legende: Hängt die Torwart-Handschuhe an den Nagel Marwin Hitz. Freshfocus/Toto Marti

Bereits Mitte Januar hatte Marwin Hitz bekanntgegeben, dass er den FC Basel am Ende dieser Saison verlassen wird. Damals liess der 38-Jährige offen, ob er seine Karriere möglicherweise bei einem anderen Klub fortsetzt. Nun hat sich der Goalie entschieden, seine Karriere zu beenden. Dies gab der FCB am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt.

«Nach vielen unglaublich schönen, lehrreichen, tollen und manchmal harten Jahren im Profifussball habe ich mich dazu entschieden, meine aktive Karriere im Sommer zu beenden. Mein grösster Dank geht dabei an meine Familie: Ihr habt mich motiviert, unterstützt und immer begleitet. Jetzt seid ihr an der Reihe», liess sich Hitz zitieren.

14 Jahre in der Bundesliga

Hitz kehrte 2022 in die Schweiz zurück und unterschrieb bei Basel, nachdem er seine gesamte Karriere in der Bundesliga verbracht hatte (Wolfsburg, Augsburg, Dortmund). Mit dem FCB gewann er 2024/25 das Double. Während seiner Zeit in der Nationalmannschaft hatte sich Hitz hinter Yann Sommer und Roman Bürki mit der Nummer 3 begnügen müssen.

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