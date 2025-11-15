Dennis Hediger bleibt vorerst Trainer beim FC Zürich.

Die Zürcher sprechen dem Interimscoach bis Ende 2025 ihr Vertrauen aus.

Mit Ercüment Sahin wird Hediger ein neuer Assistenzcoach zur Seite gestellt.

Die unmittelbare Zukunft auf dem Trainerposten beim FC Zürich ist geklärt. Der kriselnde Zürcher Klub hat sich dazu entschieden, bis Ende Jahr mit Dennis Hediger als Interimscoach weiterzufahren. Dies kommunizierte der FCZ am Samstagnachmittag.

Mit diesem Entscheid will sich der FCZ bei der Suche nach einem Nachfolger des am 23. Oktober entlassenen Mitchell van der Gaag zusätzliche Zeit verschaffen. Aus den vier Partien unter Interimscoach Hediger resultierten für den FCZ drei Niederlagen und ein Sieg. Vor einer Woche gelang mit einem 3:2-Erfolg gegen Luzern ein Befreiungsschlag.