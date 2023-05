In offenem Brief

Legende: Sorgen für Aufruhr Sion-Präsident Christian Constantin und Sportchef Barthélémy. Keystone / LAURENT GILLIERON

Auch zwei Tage nach der unglücklichen Niederlage gegen Winterthur haben sich die Gemüter im Wallis noch nicht beruhigt. Am Montag wandte sich Sion-Präsident Christian Constantin mit einem offenen Brief an Schiedsrichter-Chef Daniel Wermelinger und Christophe Girard, Präsident der Schiedsrichterkommission. Der 66-Jährige spricht von «Manipulation der Meisterschaft» und stellt konkret drei Forderungen an die Liga:

Annullierung und Neuansetzung des Spiels gegen Winterthur.

Aufforderung an die Fifa, die Schweizer Schiedsrichter unter Vormundschaft zu stellen, «da sie den Ablauf des Wettbewerbs verzerren und manipulieren.»

Einsetzung von «neutralen Experten» im VAR-Raum, die die Klubs an Spieltagen vertreten.

Bei der 0:1-Niederlage gegen den Aufsteiger war Sion in der 71. Minute ein Penalty zugesprochen worden. Schiedsrichter Luca Cibelli nahm den Entscheid nach VAR-Intervention aber wieder zurück. Winterthurs Yannick Schmid war der Ball im Strafraum gleich zweimal an den Arm geprallt, der Unparteiische taxierte die Situation letztlich aber nicht als regelwidrig.

Bei Sion betonen sie jedoch, dass es zwei Handspiele in Folge gab und die Bilder des zweiten Cibelli nicht gezeigt wurden, als er sich an die Seitenlinie begab, um die Szene am Bildschirm zu analysieren. «Wir klagen den VAR an, dass er nicht die gesamte Aktion gezeigt hat, um den Schiedsrichter zu beeinflussen – mit dem Ziel, das Resultat zu verfälschen», heisst es im Brief aus Sitten, den Constantin unterschrieben hat.

06:26 Video Archiv: Winterthur gibt nach Mini-Sieg in Sion die rote Laterne ab Aus Sport-Clip vom 06.05.2023. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 26 Sekunden.

Bereits im Anschluss an das Spiel wählten die Constantins scharfe Worte. Sportchef Barthélémy Constantin sagte etwa, dass die gleiche Szene in Winterthur andersherum entschieden worden wäre.