Legende: Für seine starken Leistungen ausgezeichnet Andy Diouf. Keystone/Peter Schneider

Conference League: Basels Andy Diouf geehrt

Andy Diouf hat eine besondere Ehre erfahren. Der Mittelfeldspieler des FC Basel wurde von der Uefa zum besten jungen Spieler der Conference-League-Saison gewählt. Der 20-jährige Franzose trug mit seinen Leistungen massgeblich zum Halbfinal-Vorstoss des FCB bei. Diouf kam in dieser Kampagne auf 3 Tore und 2 Vorlagen. Zusammen mit Teamkollege Dan Ndoye wurde er ausserdem in die Startelf der Saison gewählt. Die Auszeichnung zum besten Spieler erhielt Declan Rice von Sieger West Ham. Basels Zeki Amdouni und der frühere FCB-Stürmer Arthur Cabral von Fiorentina waren mit je 7 Treffern die besten Torschützen im dritthöchsten europäischen Klub-Wettbewerb.

00:28 Video Archiv: Diouf gleicht im Halbfinal gegen Fiorentina sehenswert aus Aus Sport-Clip vom 11.05.2023. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Bundesliga: Kobel und Fischer erhalten Auszeichnung

BVB-Keeper Gregor Kobel ist vom deutschen Fachmagazin Kicker nicht nur in die beste Elf der Saison gewählt worden, der 25-Jährige weist auch den besten Notenschnitt (2,74 nach dem deutschen System) aller Spieler in der Bundesliga auf. Kobel spielte in 27 Bundesliga-Spielen 11 Mal zu Null, kassierte 32 Gegentore und parierte 73,3 Prozent aller Schüsse, die auf sein Tor kamen. Kobel, der mit Dortmund Vizemeister wurde, wurde auch von der Spielergewerkschaft VDV mit 51,8 Prozent der Stimmen zum besten Keeper der Bundesliga gewählt. In der gleichen Abstimmung erhielt Union-Trainer Urs Fischer die meisten Stimmen als bester Bundesliga-Coach (34,1 Prozent).

Bundesliga: Bayern verpflichtet Laimer

Bayern München hat im Hinblick auf die kommende Saison einen ersten Transfer getätigt. Von RB Leipzig stösst der österreichische Internationale Konrad Laimer zum deutschen Rekordmeister. Der 26-jährige zentrale Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei und unterschrieb einen für 4 Saisons gültigen Vertrag. Am vergangenen Samstag wurde Laimer, der als schnell, kopfball- und zweikampfstark gilt, mit den Leipzigern zum zweiten Mal in Folge deutscher Cupsieger.

Bundesliga: Keita von Liverpool zu Bremen

Werder Bremen hat sich überraschend mit Naby Keita vom FC Liverpool verstärkt. Wie die Hanseaten am Freitag bestätigten, wechselt der 28-jährige Mittelfeldspieler ablösefrei in die Hansestadt. Wie gewohnt gab der Klub die Vertragslaufzeit nicht bekannt. Der Nationalspieler von Guinea gilt als verletzungsanfällig, binnen 5 Jahren kam er bei den «Reds» nur zu insgesamt 84 Einsätzen in der Premier League, zuletzt im Februar dieses Jahres.