Sion gewinnt das Kellerduell der 13. Runde der Super League in Luzern mit 1:0.

Itaitinga ist für den goldenen Treffer verantwortlich.

YB kommt bei GC zu einem späten 1:1.

Sion-Trainer Paolo Tramezzani hatte in den entscheidenden Momenten doppelt Glück: Zuerst erzielte Itaitinga auf Vorlage von Filip Stojilkovic das 1:0. Wieso das Glück für den Mann an der Seitenlinie der Sittener war? Der Auswechsel-Zettel für Itaitinga war bereits eingereicht, beim nächsten Unterbruch sollte der Brasilianer das Feld verlassen.

Nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff schien die Walliser Glückssträhne bereits wieder vorbei zu sein. Ibrahima Ndiaye fiel nach einem Tänzchen mit Nathanaël Saintini im Strafraum, es gab Penalty. Doch der FC Sion durfte bald aufatmen: Der Szene war eine Offsideposition vorausgegangen, der VAR annullierte den Strafstoss.

Schliessen 00:39 Video Itaitinga bringt die Sittener in Führung Aus Sport-Clip vom 06.11.2021. abspielen 01:02 Video Es war Abseits: Luzerns Penalty nicht gegeben Aus Sport-Clip vom 06.11.2021. abspielen

Da Luzern keine weitere Grosschance mehr zustande brachte – und Joker Varol Tasar nach einem wunderschönen Solo in der 64. Minute gescheitert war – gewann Sion in Luzern. Ein Unentschieden wäre dem Gezeigten wohl gerechter geworden.

00:30 Video Nach einem Dribbling über den halben Platz scheitert Tasar Aus Sport-Clip vom 06.11.2021. abspielen

So aber verschafft sich Sion Luft im Abstiegskampf und liegt neu 5 Punkte vor Luzern, das auf dem Barrage-Platz liegt. Der FCL muss sich den Vorwurf gefallen lassen, zu wenig genau gezielt zu haben: Von 18 Abschlüssen fanden nur 3 den Weg aufs Sion-Tor.

Adryan ist wieder da

Eine starke Partie hatte Adryan gezeigt. Der Brasilianer in den Farben der Sittener hatte unter Paolo Tramezzani in der 10. Runde erstmals wieder Einsatzzeit erhalten. In Luzern durfte er von Beginn weg ran und rechtfertigte das Vertrauen mit einem auffälligen Auftritt. In der 50. Minute krönte er seine Leistung beinahe mit dem 1:0 (Video unten). Im Sommer war der Brasilianer nach 2 Leih-Jahren ins Wallis zurückgekehrt und erhielt einen neuen Vertrag sowie die Rückennummer 10.

Schliessen 00:25 Video Der Ball kullert nur Millimeter an Müllers Tor vorbei Aus Sport-Clip vom 06.11.2021. abspielen 01:16 Video Die Stimmen bei Luzern - Sion Aus Sport-Clip vom 06.11.2021. abspielen

So geht es weiter

Nach der Nati-Pause empfängt Sion am Samstag, 20. November, den FCZ. Auf Luzern wartet an diesem Wochenende eine Reise ins Tessin und am Sonntag das Duell mit Lugano. Nicht dabei wird dann Tasar sein: Der FCL-Stürmer hatte in der Nachspielzeit wegen Reklamierens die gelb-rote Karte gesehen.