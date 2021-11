Aufsteiger GC und Meister YB trennen sich in der 13. Runde der Super League mit 1:1.

Allan Arigoni schiesst das Heimteam im Letzigrund in der 26. Minute in Führung.

Jordan Siebatcheu gleicht für die Berner in der 93. Minute aus.

YB verliert nach wenigen Minuten Nati-Spieler Christian Fassnacht, der nach einem Zusammenprall zur Untersuchung ins Spital muss.

Im 2. Spiel des Abends feiert Sion einen 1:0-Sieg in Luzern.

Der YB-Motor stottert weiter, der Meister findet auch bei Aufsteiger GC keinen Weg aus der (Mini-)Krise. Immerhin, so wird man sich in Berner Kreisen sagen, kann das Wagner-Team mit einem Punkt zurück in die Hauptstadt reisen.

Jordan Siebatcheu erzielte in der 93. Minute doch noch den 1:1-Ausgleich. Angesichts der drückenden Überlegenheit der Gäste in den Schlussminuten und der deutlichen Schussstatistik (15:4 Abschlüsse auf das Tor) geht das Remis in Ordnung.

GC bietet YB Paroli

GC aber zeigte über weite Strecken einen beherzten Auftritt und bot YB Paroli. Der Führungstreffer vom Allan Arigoni in der 26. Minute war keineswegs unverdient. GC hatte ab diesem Zeitpunkt das Spieldiktat übernommen, nachdem die Young Boys die Startviertelstunde dominiert hatten.

Aus dem erhofften Befreiungsschlag wurde für YB trotz des späten Punktgewinns aber nichts, zu dürftig sind die Resultate in den letzten Wochen. Nur knapp hat man die 4. Pflichtspielniederlage in Folge verhindert. Doch aus den letzten 7 Spielen resultierte nur 1 Sieg, bei 4 Niederlagen und 2 Remis.

YB klebt das Verletzungspech an den Füssen

Besonders bitter für die arg gebeutelten Berner: Mit Christian Fassnacht fällt der nächste Leistungsträger aus. Der beste YB-Torschütze konnte nach einem heftigen Kopf-Zusammenprall mit Toti Gomes nicht mehr weiterspielen und musste schon nach wenigen Minuten ausgewechselt werden.

Lustenberger mit Comeback in U21 Box aufklappen Box zuklappen Fabian Lustenberger hat am Samstag sein Comeback in der U21 gegeben. Der langzeitverletzte YB-Captain kam in der Promotion League beim 1:2 in Bavois zu einem 45-minütigen Einsatz. Der 33-Jährige hatte sich im April 2021 einen Riss der Achillessehne zugezogen.

Fassnacht wurde noch während des Spiels mit Schwindelanfällen und Verdacht auf Gehirnerschütterung für weitere Untersuchungen ins Spital gebracht. Wie schwer sich der 27-Jährige verletzt hat und ob er am Montag zur Nati einrücken kann, ist nicht bekannt.

Das weitere Programm

Es folgt die Nationalmannschaftspause, danach hätte für YB am 20. November das Topspiel gegen Basel stattfinden sollen. Wegen einer Grossbaustelle der SBB am Bahnhof Bern-Wankdorf wurde die Partie aber verschoben. Am 23. November steht das Heimspiel in der Champions League gegen Atalanta Bergamo an. GC bestreitet das nächste Pflichtspiel am 21. November auswärts gegen Servette.