Die Grasshoppers und der FCZ trennen sich in der 28. Runde der Super League mit 1:1.

Fidan Aliti (82.) gleicht die GC-Führung von Giotto Morandi (50.) aus.

St. Gallen fährt in Sion den nächsten Sieg ein.

Die Grasshoppers haben gegen den FCZ die 6. Niederlage in Serie abgewendet und im 278. Zürcher Derby überraschend einen Punkt geholt. Mit etwas mehr Glück wäre für das Team von Trainer Giorgio Contini bei starkem Schneetreiben sogar ein Sieg dringelegen, denn der einzige Gegentreffer fiel nach einem Eigenfehler von Bendeguz Bolla. Der Ungar legte nach einem Freistoss ungewollt für Fidan Aliti auf, der in der 82. Minute zum 1:1-Schlussstand traf.

Giotto Morandi hatte GC kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit in Führung gebracht. Nachdem Francis Momoh an der Grundlinie FCZ-Verteidiger Karol Mets alt hatte aussehen lassen, brauchte der 23-jährige Startelfdebütant nur noch einzuschieben. Der Rückstand sollte dem FCZ als Weckruf dienen. Der Leader riss das Spiel an sich, scheiterte aber immer wieder am starken GC-Keeper André Moreira. Dank Aliti konnte der FCZ die erste Derby-Niederlage seit zehn Spielen dennoch abwenden.

Aliti gleicht für den FCZ aus
Morandi trifft zur GC-Führung

Marchesano verschiesst Penalty

Schon in den ersten 45 Minuten hatte der FCZ mit GC seine liebe Mühe bekundet. Das Team von Trainer André Breitenreiter blieb gegen ein kompakt stehendes GC, das mit Georg Margreitter auf eine Teamstütze verzichten musste, einiges schuldig und gestand dem Gegner die besseren Chancen zu. Doch sowohl Bolla alleine vor FCZ-Goalie Yanick Brecher (7.), als auch Kaly Sène (16.), der knapp an einer Hereingabe vorbeirutschte, verpassten den Führungstreffer für die Grasshoppers.

Wie aus dem Nichts hätte Antonio Marchesano den FCZ in der 28. Minute doch noch standesgemäss in Front schiessen können. Der Routinier durfte nach einem regelwidrigen Einsteigen von GC-Verteidiger Ayumu Seko aus 11 Metern antreten, setzte den Penalty aber an den Pfosten.

Marchesano scheitert am Pfosten

So geht's weiter

Für die Grasshoppers steht kommenden Samstag ein wegweisendes Spiel im Abstiegskampf auf dem Programm. Der Rekordmeister empfängt um 20:30 Uhr den FC Luzern (live bei SRF). Der FC Zürich wird einen Tag darauf bei Servette versuchen, auf die Siegerstrasse zurückzukehren (14:15 Uhr).