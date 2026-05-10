Der FC Basel ist am Sonntag zu Gast bei den Young Boys. Kein Team wartet länger auf einen Sieg in Bern als der Ex-Meister.

Legende: Für Basel gibt es hier nur selten Punkte Das Berner Wankdorf. Keystone / ANTHONY ANEX

Es gab mal eine Zeit, in der das Wankdorf für diverse Super Ligisten eine unüberwindbare Festung darstellte. Nicht nur in den Meisterjahren, sondern auch in Krisenzeiten wehrten die gelb-schwarzen Burgherren die meisten Angriffe der Restschweiz erfolgreich ab.

Besonders resilient zeigten sich die Berner in Spielen gegen Sion und St. Gallen. Die Walliser schafften das scheinbar Unmögliche bereits vor zwei Jahren. Im Juli 2024 beendete Sion eine 39 Spiele andauernde Sieglos-Serie gegen im Wankdorf. Das 2:1 war der erste Triumph in der Meisterschaft auswärts bei YB seit 1996 (!).

Basel wartet am längsten

Auch für St. Gallen lohnte sich die Reise nach Bern jahrzehntelang nur bedingt – bis zum vergangenen Oktober. Die Ostschweizer gewannen mit 2:1 und damit zum ersten Mal seit März 2005. Damit war der Fluch für den FCSG endgültig gebrochen. Ende April dieses Jahres entführte St. Gallen erneut drei Punkte aus dem Wankdorf.

Der Mythos von der Festung Wankdorf ist für YB also erblasst. Doch ein Team ist drauf und dran, diesen wieder aufleben zu lassen. Ausgerechnet Basel, langjähriger erster Konkurrent der Berner und bis vor wenigen Tagen immerhin noch amtierender Meister, wartet seit 10 Jahren auf einen Sieg in der Bundesstadt. Der letzte Erfolg datiert vom 22. Mai 2016.

Team letzter Sieg im Wankdorf gegen YB Basel 22. Mai 2016 Winterthur 1. März 2017 Luzern 6. Oktober 2018 FC Zürich 19. März 2022 Servette 25. Februar 2024 Lugano 11. Mai 2024 Sion 21. Juli 2024 GC 17. Dezember 2025 Lausanne 17. Januar 2026 Thun 8. März 2026 St. Gallen 26. April 2026

Basels Bilanz seit jenem Sieg vor 10 Jahren müsste für den gemeinen Erfolgsfan Grund genug sein, jede Reise nach Bern zu stornieren. In 20 Partien (inkl. Cup) holte der FCB gerade einmal 4 Unentschieden heraus. Zu den 16 Niederlagen kommen zudem saftige Pleiten wie das legendäre 1:7 im September 2018 hinzu.

Chancen stehen gut

YB hat in dieser Saison jedoch genügend Argumente geliefert, dass die schwarze Basler Serie am Sonntag ein Ende nehmen könnte. Das Team von Trainer Gerardo Seoane lässt auch in der Rückrunde jegliche Souveränität vermissen und kassierte in diesem Kalenderjahr bereits wieder drei Heimpleiten. Der erste Vergleich mit Basel im Wankdorf in der Hinrunde endete 0:0.

Zudem ist hinter der Motivation der YB-Akteure ein Fragezeichen gesetzt. Die europäischen Plätze können die Young Boys – im Gegensatz zum FCB – nicht mehr erreichen. Ob der Mythos der hauseigenen Festung gegen Basel als Antrieb reicht?