Nach empfindlichen Niederlagen am Sonntag müssen sowohl Basel wie auch der FCZ im Klassiker eine Reaktion zeigen.

Legende: Vorhang auf Der Klassiker vom Mittwoch verspricht Action. Keystone/GEORGIOS KEFALAS

Als wäre im Klassiker zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich nicht schon per se genug Zunder drin, könnte es am Mittwochabend noch einmal eine Prise mehr sein. Beide Teams haben am Sonntag empfindliche Niederlagen kassiert, wobei schallende Ohrfeige diejenige des FCB besser beschreibt.

Das Team von Trainer Ludovic Magnin ging in Lausanne gleich mit 1:5 unter. Im Sommer hatte der 46-Jährige die Waadtländer verlassen, um mit Basel um Titel zu kämpfen. Bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte lieferte sein Team nun aber alles andere als eine meisterliche Darbietung ab.

Die Mannschaft schwäche sich derzeit durch «gravierende individuelle Fehler» selbst, sagte Magnin auch mit Blick auf das 0:2 gegen Lyon am vergangenen Donnerstag. Besonders gestört habe den Trainer jedoch etwas anderes: «Wenn man zur Pause 0:3 zurückliegt, ist die zweite Halbzeit eine Charakterfrage. Ich hätte mir eine Reaktion gewünscht – und die ist weitgehend ausgeblieben. Jetzt will ich sie am Mittwoch sehen», sagte Magnin gegenüber der Basler Zeitung.

Basler Heimschwäche im Klassiker

Mit dem FC Zürich ist am Mittwoch ein Team im St. Jakob-Park zu Gast, das noch turbulentere Tage hinter sich hat. In der vergangenen Woche stellte sich eine Delegation der Mannschaft gegen Trainer Mitchell van der Gaag, der daraufhin entlassen wurde. Unter Interimstrainer Dennis Hediger zeigten die Zürcher am Wochenende eine ansprechende Leistung, blieben beim 2:3 gegen die Young Boys jedoch erneut ohne Punkte. Auch, weil Juan José Perea einen Penalty in der 94. Minute kläglich verschoss.

Dass nun der Klassiker in Basel wartet, kommt dem FCZ zumindest beim Blick in die Statistikbücher gar nicht so ungelegen. In den letzten 6 Auswärtsspielen im St. Jakob-Park gingen die Zürcher nie mit leeren Händen nach Hause. Basels letzter Klassikersieg im «Joggeli» datiert vom September 2021.

Der Klassiker ist für beide Teams erst der Auftakt einer knackigen Woche: Für den FCZ geht es am Samstag gegen Lausanne weiter (20:30 Uhr live bei SRF), Basel gastiert am Sonntag im Wankdorf bei YB.

