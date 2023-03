Legende: Gibt YB am Sonntag erneut den Ton an? Ulisses Garcia (rechts) im Zweikampf mit Dan Ndoye. key/Peter Klaunzer

Die Berner Altstadt gelb-schwarz beflaggt, Kuriositäten aus der YB-Geschichte in der Lokalpresse, ein spezielles «Jubiläums-Shirt» im Fanshop: Der diese Woche begangene 125. Geburtstag der Young Boys hat in Bern allerlei Aktivitäten ausgelöst. Und dank einem 16-Punkte-Polster ihres Lieblingsklubs in der aktuellen Super-League-Tabelle kann sich die YB-Fangemeinde auch mit anderem befassen als mit nervösen Rechnereien über Meisterchancen.

Legende: Berner Altstadt in Gelb-Schwarz Blick durch die Spitalgasse Richtung Heiliggeistkirche. Keystone/Peter Schneider

Das genaue Datum des Jubiläums – der 14. März – wird passenderweise von zwei YB-Heimspielen eingerahmt. Jenes am letzten Wochenende gewann das Wicky-Team gegen Sion souverän mit 4:0, am Sonntag steht der Klassiker gegen den FC Basel an. Die Berner meldeten für das Jubiläumsspiel bereits am Freitag: ausverkauft. Vor der Partie bietet der Klub ein Rahmenprogramm vor dem Stadion an.

Schlechte FCB-Bilanz im Wankdorf

Trainer Raphael Wicky wird darauf hoffen, dass seine Spieler durch die Feierlichkeiten nicht allzu sehr abgelenkt werden. Denn eigentlich sind die Young Boys gegen Basel favorisiert, was auch durch die Statistik untermauert wird. Seit 7 Jahren hat der FCB im Wankdorf gegen YB nicht mehr gewonnen (ein 3:2 im Mai 2016) und seither 10 Niederlagen kassiert, darunter ein 1:7 im Herbst 2018 und zuletzt ein 1:3 im Oktober 2022.

Schliessen 08:51 Video Archiv: Das letzte Direktduell im Wankdorf Aus Sport-Clip vom 30.10.2022. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 51 Sekunden. 05:31 Video Archiv: FCB kassiert 1:7-Klatsche Aus Sport-Clip vom 23.09.2018. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 31 Sekunden.

«Klar ist, was wir anstreben: den Sieg», wird YB-Hüter Anthony Racioppi auf der Klub-Homepage zitiert. Man wolle zum Jubiläum «ein Geschenk in Form von drei Punkten machen». Der 24-Jährige, der für den weiterhin verletzten David von Ballmoos einspringt, freut sich insbesondere auf die Ambiance vom Sonntag.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Eine ausführliche Match-Zusammenfassung mit Stimmen sehen Sie am Sonntag ab 19:00 Uhr in «Super League – Highlights» auf SRF zwei.

Vogel: Remis «keine Option»

Allerdings befindet sich der Gegner im Aufwind und hat durch den Last-Minute-Vorstoss in den Conference-League-Viertelfinal weiter Selbstvertrauen geschöpft. «Ein Unentschieden ist für mich vor dem Spiel keine Option. Ich spiele immer auf Sieg – egal mit wem gegen welche Mannschaft», so Coach Heiko Vogel auf fcb.ch.

Besondere Aufmerksamkeit dürfte den vier Spielern zukommen, die Murat Yakin für die kommenden EM-Quali-Spiele in die Nati berufen hat. Es sind dies Cédric Zesiger und Fabian Rieder auf Berner sowie Zeki Amdouni und Andi Zeqiri auf Basler Seite. YB-Innenverteidiger Zesiger wird sich mit den zwei wirbligen FCB-Stürmern auseinandersetzen müssen. Zeqiri (7 SL-Saisontore) und Amdouni (6) sind die derzeit torgefährlichsten Akteure von Rot-Blau.