Der FC Basel trennt sich per sofort von seinem Trainer Patrick Rahmen.

Die «unbefriedigende sportliche Gesamtentwicklung der 1. Mannschaft» und die fehlende Perspektive haben den Ausschlag gegeben.

Interimistisch übernimmt Guillermo Abascal, der zuvor Spezialtrainer des Teams war. Ihm wird Marco Walker zur Seite stehen.

Auch Assistent Boris Smiljanic, der erst im Winter zum FCB gestossen war, löst seinen Vertrag auf.

Der FC Basel trennt sich 2 Tage nach dem 3:0-Heimsieg über Lausanne-Sport von Cheftrainer Patrick Rahmen – wegen der unbefriedigenden Gesamtentwicklung der 1. Mannschaft und mangels klarer Perspektiven. Der FCB liegt mit 10 Punkten Rückstand auf den FCZ auf Platz 3, im Cup ist man nicht mehr vertreten.

Degen erklärt Rochade

FCB-Besitzer David Degen nahm zum Wechsel an der Seitenlinie in einer Videonachricht auf der klubeigenen Webseite am Montagabend Stellung: «Es ist ein Schritt, der uns auch persönlich wehtut», so Degen. Unter dem neuen Trainerduo erhoffe sich der Klub nun neue Impulse.

Auf die «unbefriedigende Gesamtentwicklung» angesprochen, nennt Degen als Beispiel die erste Halbzeit im Heimspiel gegen Lausanne-Sport: «Wir wollen Spieler, die für den FCB von der ersten Sekunde an Vollgas geben.» Tatsächlich habe der spätere 3:0-Sieg (alle Tore fielen in der 2. Halbzeit) die Diskussionen um den Trainerwechsel entfacht, wie Degen bestätigt: «Das ist nicht der Fussball, für den der FC Basel in Zukunft stehen soll.»

Wie dieser unter den neuen Übungsleitern aussehen wird, wird sich in den kommenden Wochen weisen. «Jetzt aber beginnt alles bei Null», gibt sich zumindest Degen optimistisch.

Abascal vom Spezialtrainer zum Chef

Auf eigenen Wunsch verlässt Assistent Boris Smiljanic den Klub. Er war erst im Winter zu den «Bebbi» gestossen. Bis Ende Saison wird der 32-jährige Spanier Guillermo Abascal die Mannschaft interimistisch führen, assistiert wird er neu von Marco Walker.

Ex-Lugano-Coach Abascal war zuvor Spezialtrainer der 1. Mannschaft, für Walker ist es nach seinem Engagement beim FC Sion eine Heimkehr, war er doch von 2009 bis 2018 in verschiedenen Funktionen beim FCB tätig. Ognjen Zaric bleibt Assistenztrainer.

Legende: Jetzt hat der ehemalige Assistent das Sagen Guillermo Abascal (rechts) beerbt Patrick Rahmen. Keystone

Im Winter noch den Rücken gestärkt

Die Entlassung kurz vor dem «Klassiker» gegen den FC Zürich am nächsten Wochenende kommt dennoch überraschend. Erstens, weil der FCB am vergangenen Spieltag noch der Gewinner der Runde (YB und FCZ spielten remis) war.

Zweitens, da man Rahmen in der Winterpause den Rücken stärkte, indem man nach Diskussionen seinen Vertrag verlängerte und den Staff veränderte. An einer Medienkonferenz vor dem Rückrundenstart meinte Besitzer Degen: «Wir stehen zu 100 Prozent hinter unserem Trainer.»

Nun ereilte Rahmen das gleiche Schicksal wie seinem Vorgänger Ciriaco Sforza. Im September 2020 heuerte Rahmen als Assistent beim FCB an, im April 2021 stieg er zum Chef auf. Nach nicht einmal einem Jahr im Amt musste er dieses bereits wieder abgeben.