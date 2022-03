Leader Zürich verliert in der 26. Runde der Super League gegen St. Gallen zuhause mit 0:3. Es ist die erste Niederlage seit dem 26. September 2021.

Am Sonntag könnten YB (2.) und Basel (3.) den Rückstand in der Tabelle auf 12 Punkte verkleinern.

Im 2. Spiel vom Samstag siegt Lugano in Sitten ebenfalls 3:0.

Der Zürcher Höhenflug ist am Samstagabend im Letzigrund jäh gestoppt worden. Gleich mit 0:3 ging das Team von Trainer André Breitenreiter gegen St. Gallen unter. Für den FCZ-Coach, der seit dem 1. Juli 2021 im Amt ist, war es die erste Heimniederlage überhaupt. Die letzte Pleite bezog der Super-League-Leader am 26. September 2021 (1:3 in Basel), also vor fünfeinhalb Monaten.

Die Schlüsselszenen der Partie spielten sich früh in der 1. Halbzeit ab: Assan Ceesay und der grossen Mehrheit der 17'288 Zuschauer im Letzigrund war der Jubel in der 5. Minute im Hals steckengeblieben. Der Treffer des FCZ-Stürmers wurde wegen einer Abseitsposition aberkannt (siehe Video unten).

Es war ein äusserst knapper Entscheid zugunsten der St. Galler – und einer, der die Partie in ganz andere Bahnen lenken sollte. Denn praktisch im direkten Gegenzug holte Kwadwo Duah gegen Fidan Aliti einen Eckball heraus, der St. Gallen die Führung bescherte: 1,96-m-Mann Matej Maglica nickte per Aufsetzer in die entfernte Torecke ein.

Schliessen 00:31 Video Ceesays Führungstor wegen Abseits aberkannt Aus Sport-Clip vom 12.03.2022. abspielen 00:35 Video Maglica nickt die Ostschweizer in Front Aus Sport-Clip vom 12.03.2022. abspielen

Zürich bemüht – St. Gallen kompromisslos

Die Zürcher zeigten sich ob des Nackenschlags alles andere als geschockt, sie versuchten der Partie prompt wieder den Stempel aufzudrücken. Die offensiven Bemühungen verliefen aber meist im Sand. Erstens weil im letzten Drittel die Präzision fehlte, zweitens weil die «Espen» konzentriert verteidigten.

Und nach vorne, da wusste die Equipe von Peter Zeidler mit Nadelstichen den FCZ zu verwunden: So auch in der 34. Minute, als sie im gegnerischen Strafraum scheinbar nach Belieben kombinieren konnte, ohne dass die Zürcher energisch eingriffen. Die Quittung folgte in Form des 2:0 von Julian von Moos. Vor der Pause hätte es beinahe noch ein 3. Mal hinter Yanick Brecher eingeschlagen, Schmidts Hereingabe auf Jérémy Guillemenot war aber etwas zu ungenau.

01:03 Video Von Moos muss in der 34. Minute nur noch einschieben Aus Sport-Clip vom 12.03.2022. abspielen

Schlussfurioso bleibt aus

Nach der Pause biss sich der Spitzenreiter je länger je mehr die Zähne an der exzellent eingestellten St. Galler Mannschaft aus, wenngleich der Druck nach einer Stunde nochmals zunahm. Lawrence Ati Zigi im Kasten der Gäste blieb aber stets Herr der Lage. Endgültig entschieden war die Partie mit Christopher Lungoyis 3:0 in der 89. Minute.

Die Schlappe dürfte für den FCZ verkraftbar sein, führt man das Klassement doch nach wie vor komfortabel an. YB und Basel könnten die Hypothek mit Siegen am Sonntag auf 12 Punkte verkleinern. St. Gallen bleibt im Jahr 2022 ohne Nuller und hat mit dem Abstieg definitiv nichts mehr zu tun.

Schliessen 01:58 Video Breitenreiter: «Ich bin entspannt» Aus Sport-Clip vom 12.03.2022. abspielen 01:30 Video Zeidler: «Wir haben einen grossartigen Goalie» Aus Sport-Clip vom 12.03.2022. abspielen 01:23 Video Dzemaili: «Diese Niederlage müssen wir verkraften» Aus Sport-Clip vom 12.03.2022. abspielen 02:13 Video Görtler: «Das bessere Team hat gewonnen» Aus Sport-Clip vom 12.03.2022. abspielen 01:05 Video Von Moos: «Wir gehen mit viel Selbstvertrauen nach Hause» Aus Sport-Clip vom 12.03.2022. abspielen

So geht's weiter

Der FCZ gastiert am nächsten Samstag bei den Young Boys. Die Partie gibt's ab 20:30 Uhr live auf SRF zwei. St. Gallen empfängt zuvor (18:00 Uhr) den FC Luzern.