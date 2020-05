Der Live-Fussball ist in der Zwangspause, dafür öffnen wir unser Super-League-Archiv. Im 2. Teil der Rückblick-Serie rollen wir die torreiche Partie Basel - FCSG vom Mai 2015 auf.

Eigentlich würde sich die Super-League-Meisterschaft 2019/20 auf der Zielgeraden befinden. Der finale Spieltag war für den 21. Mai angesetzt.

Doch wegen der Corona-Krise ruht der Ball seit Ende Februar, wir stehen aktuell bei 23 Runden. Ob und wann die Saison fortgesetzt wird, ist weiterhin Gegenstand von intensiven Abklärungen.

Folglich hatte wegen der Pandemie SRF Sport schon lange kein Live-Fussball mehr im Angebot. Doch für Fans auf Entzug haben wir eine Alternative bereit: Wir greifen auf unseren Archiv-Fundus zurück und zeigen Ihnen auserlesene und denkwürdige Spiele der höchsten Schweizer Liga nochmals – in voller Länge und mit Original-Live-Kommentar.

Aktuell ist Teil 2 an der Reihe. Dabei ist der Match FC Basel - FC St. Gallen vom 29. Mai 2015 zu sehen (siehe Video oben).

Legende: Eine aufwühlende Partie mit Zündstoff Szenen aus der Partie Basel vs. St. Gallen vom Mai von vor 5 Jahren. Keystone

Basel mit viel Aufwand zum Schlussakt

Es war zwar keine Finalissima im eigentlichen Sinne, die damals im St. Jakob-Park anstand. So war die Meisterschaft bereits zu Gunsten des Dominators aus der Rheinstadt entschieden. Aber das von Paulo Sousa trainierte Team war nochmals heiss auf das Schlussbouquet.

So wollte sich Rot-Blau vor einer emotionalen Pokalübergabe und nach zuletzt drei sieglosen Meisterschafts-Partien von seiner besten Seite präsentieren. So viel vorweg: Das Vorhaben ist geglückt – allerdings mit Hängen und Würgen. Lehnen Sie zurück und tauchen Sie nochmals ein in ein Fussball-Spektakel aus der Vergangenheit.

Die bereits ausgestrahlten Super-League-Klassiker: