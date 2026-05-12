Also doch Letzigrund: Schliesst GC die Saison als Vorletzter ab, finden die Barrage-Duelle schon am 18. und 21. Mai statt.

Legende: Zeit- statt Ortsverschiebung Bestreitet GC die Barrage, findet das Rückspiel nach langem Hin und Her doch im Letzigrund statt. Jedoch früher als geplant. Freshfocus/Nico Ilic

Noch steht nicht fest, ob GC in der Barrage um den Klassenerhalt kämpft. Schliesslich hat Schlusslicht Winterthur mit einem Sieg am Dienstagabend die Chance, den Zweikampf gegen den Abstieg bis zur letzten Runde offen zu halten. Und doch wird die Diskussion um die Barrage im Umfeld der Grasshoppers seit Wochen laut geführt, vor allem um das «Wo».

Grund dafür ist – nicht zum ersten Mal – eine Terminkollision im Letzigrund. Am 27. Mai spielt Metallica ein Konzert in Zürich. Der Bühnenaufbau der legendären Musik-Band nimmt mehrere Tage in Anspruch, das allfällige Rückspiel im «Letzi» konnte entsprechend nicht wie geplant auf den 23. Mai terminiert werden. Es folgte eine Planungs-Odyssee. Niemand schien den «Hoppers» Asyl gewähren zu wollen, ein Abtausch von Hin- und Rückspiel wollte auch niemanden begeistern.

GC-Barrage wäre schon ab 18. Mai

Nun fand die Swiss Football League doch noch eine Lösung – indem sie an den Spieldaten drehte:

Bestreitet GC die Barrage, findet das Hinspiel am Montag, 18. Mai um 20:15 Uhr auswärts (Aarau/Vaduz) statt. Das Rückspiel steigt am Donnerstag, 21. Mai um 20:15 Uhr im Letzigrund.

die Barrage, findet das Hinspiel am Montag, um 20:15 Uhr statt. Das Rückspiel steigt am Donnerstag, um 20:15 Uhr im Bestreitet Winterthur die Barrage, findet das Hinspiel am Mittwoch, 20. Mai (Zeit noch offen) auswärts (Aarau/Vaduz) statt. Das Rückspiel steigt am Samstag, 23. Mai um 18 Uhr auf der Schützenwiese.

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