Also doch Letzigrund: Weil GC die Saison als Vorletzter abschliesst, finden die Barrage-Duelle am 18. und 21. Mai statt.

Legende: Zeit- statt Ortsverschiebung Das Barrage-Rückspiel findet nach langem Hin und Her doch im Letzigrund statt. Jedoch früher als geplant. Freshfocus/Nico Ilic

Seit Dienstagabend steht fest, dass GC in der Barrage um den Klassenerhalt kämpft. Nach dem erkämpften 3:2-Drama-Sieg gegen Winterthur ist den Grasshoppers der «Barrage-Hattrick» nicht mehr zu nehmen. Wo die Zürcher die Relegation aber bestreiten, war lange Zeit unklar.

Grund dafür ist – nicht zum ersten Mal – eine Terminkollision im Letzigrund. Am 27. Mai spielt Metallica ein Konzert in Zürich. Der Bühnenaufbau der legendären Musik-Band nimmt mehrere Tage in Anspruch, das allfällige Rückspiel im «Letzi» konnte entsprechend nicht wie geplant auf den 23. Mai terminiert werden. Es folgte eine Planungs-Odyssee. Niemand schien den «Hoppers» Asyl gewähren zu wollen, ein Abtausch von Hin- und Rückspiel wollte auch niemanden begeistern.

GC-Barrage ist schon ab 18. Mai

Nun fand die Swiss Football League doch noch eine Lösung – indem sie an den Spieldaten drehte:

Weil GC die Barrage bestreitet, findet das Hinspiel am Montag, 18. Mai um 20:15 Uhr auswärts (Aarau/Vaduz) statt. Das Rückspiel steigt am Donnerstag, 21. Mai um 20:15 Uhr im Letzigrund.

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