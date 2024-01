Chinesen weg: GC neu in amerikanischen Händen

Legende: Zieht sich aus Niederhasli zurück Die chinesische Inhaberin Jenny Wang (rechs) mit dem ehemaligen Präsidenten Sky Sun. Keystone/Michael Buholzer

Das chinesische Intermezzo bei GC ist nach 4 Jahren offiziell vorbei. Der Klub geht per sofort in amerikanische Hände über.

96,5 Prozent der GC Fussball AG gehen an den neuen Besitzer, den Los Angeles FC. 3,5 Prozent verbleiben bei der GC-Stiftung.

Im Verwaltungsrat werden neben dem bisherigen András Gurovits neu Stacy Johns und Larry Freedman Einsitz nehmen. Der bisherige Präsident Matt Jackson wird den Klub verlassen.

Mehrere Medien haben bereits darüber spekuliert, nun ist es offiziell: Die chinesischen Inhaber um Jenny Wang verkaufen den Grasshopper Club. Der Schweizer Rekordmeister gelangt per sofort in die Hände des Los Angeles FC. Über die Verkaufssumme wurden keine Angaben gemacht.

Nach turbulenten letzten Tagen reiste eine Delegation des kalifornischen Klubs am Mittwoch nach Zürich, wo am späteren Nachmittag letzte vertragliche Details durchgegangen und die Papiere unterzeichnet wurden. Um 19 Uhr wurde die Übernahme an einer kurzfristig einberufenen Medienkonferenz offiziell verkündet.

Langfristige Partnerschaft

Damit gehören nun 96,5 Prozent der GC Fussball AG dem LAFC, 3,5 Prozent verbleiben bei der GC-Stiftung. Damit sichert sich GC unter anderem ein Vorkaufsrecht und die Zusicherung, dass der Name nicht geändert wird.

«Wir heissen den LAFC in Zürich herzlich willkommen», erklärte Verwaltungsratsmitglied András Gurovits in einer Mitteilung des Klubs. «Basierend auf unseren guten Gesprächen sind wir überzeugt, dass diese langfristige Partnerschaft für diesen besonderen Club der richtige Schritt ist.»

Neue Namen beim Rekordmeister

Mit dem Besitzerwechsel kommen auch neue Personen zum Klub. Zum einen wird der «Managing Director of Europe» des LAFC, Harald Gärtner, dem Management-Team der Grasshoppers für den Rest der Saison zur Seite stehen.

Zudem werden Stacy Johns, die als COO beim LAFC amtet, und Larry Freedman (Co-Präsident LAFC), im Verwaltungsrat Einsitz nehmen. Als drittes Mitglied wird weiterhin Gurovits amten. Johns wird zudem interimsmässig auch das Amt als Präsidentin übernehmen, Matt Jackson scheidet aus. Eine permanente Besetzung für die Präsidenten-Position wird noch gesucht. Für Sportchef Bernt Haas und Trainer Bruno Berner hat die Übernahme vorerst keine Auswirkungen.

Illustre Namen beim neuen Besitzer-Klub

Die US-Amerikaner haben zuletzt auch den österreichischen Klub Wacker Innsbruck gekauft und pflegen vorab im Nachwuchsbereich intensive Verbindungen zum FC Bayern München. Zu den Miteigentümern gehören berühmte Namen wie Basketball-Legende Earvin «Magic» Johnson, der Schauspieler Will Ferrell oder die ehemalige Fussballerin Mia Hamm-Garciaparra.

Erfolgloses China-Intermezzo

GC hat unter der Führung der Chinesen, die auch im Besitz des Premier-League-Klubs Wolverhampton sind, zwar den Wiederaufstieg in die Super League geschafft (2021), sportlich konnte sich der Klub aber kaum weiterentwickeln. Zudem waren die 4 Jahre von vielen personellen Änderungen auf allen Ebenen und wenig Konstanz geprägt.