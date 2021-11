Auch mit Interimstrainer Sandro Chieffo findet der FC Luzern nicht zum Siegen zurück.

Die Innerschweizer verlieren 1:3 gegen den FCB, der damit an Leader FCZ dranbleibt.

In den anderen beiden Sonntagsspielen gewinnt Zürich den Spitzenkampf gegen YB, und Lausanne verliert zuhause gegen Servette.

Jordy Wehrmann wird diese Szene schnell vergessen wollen. Der FCL-Spieler verlor in der 58. Minute gegen Matias Palacios den Ball an der eigenen Strafraumgrenze, der Basler hatte danach keine Mühe alleine vor dem Tor zum vorentscheidenden 3:0 einzuschieben.

00:20 Video Palacios nutzt Wehrmanns Fehler eiskalt aus Aus Sport-Clip vom 28.11.2021. abspielen

In der Folge konnte auch Interimstrainer Sandro Chieffo, der am Sonntag erstmals an der Seitenlinie der Luzerner stand, sein Team nicht mehr zu einer Wende coachen. Zu mehr als dem 1:3-Treffer von Nikola Cumic (91.) reichte es nicht.

Doppelte Anfangsmüdigkeit

Die Niederlage ist neben dem Aussetzer von Wehrmann vor allem auf eine doppelte Anfangsmüdigkeit der Innerschweizer zurückzuführen. Die Tabellenletzten hätten eigentlich allen Grund, übermotiviert in das erste Spiel der Chieffo-Ära zu starten – trotzdem fiel das 0:1 bereits kurz nach Anpfiff.

Nach nur drei Minuten spielte Edon Zhegrova eine feine Aussenrist-Flanke auf Arthur Cabral, und der Brasilianer erzielte die Führung mühelos per Kopf. Das 2:0 fiel dann kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit: Die Abstimmung in der FCL-Defensive stimmte noch überhaupt nicht, und Raoul Petretta verbuchte seinen ersten Saisontreffer völlig freistehend mit einem Flachschuss.

00:34 Video Fehlstart für den FCL: Cabral trifft zum 1:0 Aus Sport-Clip vom 28.11.2021. abspielen

Die stärkste Phase hatten die Luzerner vor der Pause erlebt, als sie sich mit dem Spiel etwas anfreunden konnten. Sie erhöhten den Druck und nach drei guten Chancen hätte der 1:1-Ausgleich eigentlich fallen müssen – tat er jedoch nicht:

36. Minute: David Domgjoni nimmt einen Freistoss direkt ab, schiesst aber übers Tor.

David Domgjoni nimmt einen Freistoss direkt ab, schiesst aber übers Tor. 37. Minute: Wenig später ist es erneut der Verteidiger, der für Gefahr sorgt. Nun scheitert er mit einem Kopfball an FCB-Goalie Heinz Lindner.

Wenig später ist es erneut der Verteidiger, der für Gefahr sorgt. Nun scheitert er mit einem Kopfball an FCB-Goalie Heinz Lindner. 41. Minute: Diesmal liegt der Ball im Tor, doch der Treffer wird wegen Abseits aberkannt. Sekunden zuvor parierte Lindner bereits einen gefährlichen Kopfball von Dejan Sorgic.

00:46 Video Luzern trifft – doch das Tor zählt nicht Aus Sport-Clip vom 28.11.2021. abspielen

Dieser kurzzeitige Sturmlauf war für die Innerschweizer am Ende aber zu wenig, zu wenig aufmerksam waren sie jeweils nach den beiden Anpfiffen. Sie kommen damit nicht vom letzten Tabellenrang weg, Basel bleibt mit zwei Punkten Rückstand weiter an Leader FCZ dran.

So gehts weiter

Luzern steht am Samstag auswärts bei Leader FC Zürich die nächste schwierige Aufgabe bevor, der FCB empfängt einen Tag später Lausanne-Sport.