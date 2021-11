Der FC Lugano gewinnt in der 14. Runde der Super League zu Hause gegen Luzern 3:1.

Die Tessiner entscheiden die Partie kurz vor der Pause mit 2 Treffern.

In den anderen beiden Sonntagsspielen gewinnt Lausanne in St. Gallen 1:0, Servette bezwingt GC 3:2.

Luganos Topskorer Zan Celar leitete die Vorentscheidung in diesem Spiel bärenstark ein: Nach einem langen Ball liess der Slowene den ehemaligen Bayern-Verteidiger Holger Badstuber wie einen Schuljungen aussehen und passte zur Mitte. Dort brauchte der freistehende Mohammed Amoura nur noch zum 2:1 einzuschieben (35.).

00:45 Video Amoura trifft nach herrlicher Vorarbeit von Celar Aus Sport-Clip vom 21.11.2021. abspielen

In der Nachspielzeit der 1. Halbzeit doppelten die Gastgeber nach. Erst scheiterte Kreshnik Hajrizi mit seinem Kopfball am Pfosten, die erneute Lugano-Hereingabe blockte Martin Frydek dann unglücklich mit dem Arm. Den fälligen Elfmeter verwandelte Verteidiger Mijat Maric eiskalt.

Die beiden Treffer fielen in eine Phase, in der Luzern das Spieldiktat eigentlich an sich gerissen hatte – und waren dementsprechend schwer zu verdauen für die Gäste. Nach der Pause wurde das zuvor aktive Spiel zerfahrener. Der FCL blieb bemüht, konnte das Abwehrbollwerk der Tessiner aber nicht mehr knacken. Ein Lattentreffer eine Viertelstunde vor Schluss blieb das einzige Highlight.

Nach nur 4 gespielten Minuten hatte Routinier Reto Ziegler Lugano in Front gebracht. Der 35-Jährige schlich sich auf den ersten Pfosten und spitzelte eine Hereingabe gekonnt ins Gehäuse. Luzern, in dieser Phase noch nicht wirklich auf dem Platz, reagierte 6 Minuten später mit der 1. Chance überhaupt: Dejan Sorgic hämmerte den Ball aus spitzem Winkel wuchtig unter die Latte.

00:27 Video Ziegler zaubert mit der Fussspitze Aus Sport-Clip vom 21.11.2021. abspielen

So geht es weiter

Die Luganesi gewinnen damit das 3. Super-League-Spiel und gleichzeitig die 3. Partie gegen Luzern in Folge. Sie gastieren am nächsten Samstag bei GC (live auf SRF zwei). Die Luzerner, neu Tabellenschlusslicht, kommen einen Tag später zu Hause gegen Basel wieder zum Einsatz.