Der BSC Young Boys schlägt Lausanne zum Auftakt der 11. Runde 3:2.

Zum Matchwinner avanciert Christian Fassnacht in der 82. Minute.

Im zweiten Spiel des Abends trennen sich FCZ und GC 3:3.

Die YB-Viertelstunde hatte es am Samstagabend im Wankdorf in sich. Zunächst traf der eingewechselte Fabian Rieder (76.) per Freistoss zur 2:1-Führung. Nur kurze Zeit später verschuldete ebenjener Rieder mit einem Hands den Penalty, welchen Stjepan Kukuruzovic (80.) zum 2:2 verwandelte. Doch den Schlusspunkt setzte Christian Fassnacht (82.). Der Nationalspieler reagierte nach Nicolas Moumi Ngamaleus Pfostentreffer am schnellsten und drosch den Ball unhaltbar für Lausanne-Goalie Mory Diaw unter das Netzdach.

00:30 Video Fassnacht schaltet am schnellsten und trifft zum 3:2 Aus Sport-Clip vom 23.10.2021. abspielen

Hefti und Rieder mit Premieren

YB holte doch noch die budgetierten 3 Punkte. Das Team von David Wagner tat sich aber auch im 3. Heimspiel in Folge schwer. Nach dem 1:1 gegen Luzern vor einer Woche und dem 1:4 in der Champions League gegen Villarreal stotterte der YB-Motor erneut.

Das von Coach Wagner auf mehreren Positionen veränderte Team erspielte sich zwar wie gewohnt viele Chancen. Die Tore fielen jedoch eher zufällig. Silvan Hefti wurde beim 1:0 (seiner Torpremiere für Gelb-Schwarz) von Lausanne-Verteidiger Elton Monteiro angeschossen, beim 2:1 durch Rieder (es war sein erstes Super-League-Tor) nahm Meschack Elia dem glänzend aufgelegten Diaw die Sicht. Und bei Fassnachts Siegestreffer spielte das Aluminium mit.

Schliessen 00:39 Video Heftis erstes Tor im YB-Trikot ist ein krummes Ding Aus Sport-Clip vom 23.10.2021. abspielen 00:57 Video YB-Rieder: 1. Super-League-Tor erzielt und Penalty verschuldet Aus Sport-Clip vom 23.10.2021. abspielen

Lausanne stark verbessert

Allerdings trat Lausanne auch wesentlich besser auf als noch vor einem Monat, als YB auswärts 6:1 gewann. Die Waadtländer zwangen YB-Hüter David von Ballmoos zu einigen Glanzparaden. Vor der Pause hätte die Elf von Trainer Ilija Borenovic nach dem 1:1 durch Zeki Amdouni auch in Führung gehen können. Auch im zweiten Durchgang blieb der Tabellenvorletzte offensiv gefährlich.

Letztlich kann sich Lausanne von dieser engagierten Leistung jedoch nichts kaufen und liegt weiterhin mit nur 7 Punkten auf dem Barrage-Platz. YB behauptet sich im Spitzen-Trio.

So geht es weiter

YB gastiert nächsten Samstag in St. Gallen. Lausanne empfängt am Sonntag in einer Woche Luzern zum Kellerduell.