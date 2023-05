«Ich glaube, leider wird der Trainer ab morgen nicht mehr mit uns zusammen sein.» So äusserte sich der Defensiv-Routinier des FC Sion, Reto Ziegler, unmittelbar nach dem 0:5-Debakel des Super-League-Schlusslichts in Genf, und ergänzte: «Der Präsident ist sauer.»

Auf Nachfrage, ob Christian Constantin Trainer David Bettoni vor versammelter Mannschaft gefeuert habe, sagte Ziegler: «Das ist, was ich in der Halbzeitpause mitbekommen habe. Ich war zwar am Einlaufen, aber ich glaube, dies ist passiert.» Die 4 Wechsel in der Pause «hat der Präsident gemacht».

Offiziell mitgeteilt wurde von Seiten des FC Sion bis zum späten Samstagabend nichts. David Bettoni hatte das Amt als Sion-Trainer erst Anfang März als Nachfolger des entlassenen Fabio Celestini übernommen. Der 51-jährige Franzose hat die Walliser bislang nur während 10 SL-Partien betreut (2 Siege, 2 Remis, 6 Niederlagen).