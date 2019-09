Meister YB muss sich in Luzern mit einem 2:2 zufriedengeben.

Damit verlieren die Berner die Leaderposition nach dem 6. Spieltag an Basel, das 2:1 gegen Lugano gewinnt.

Im 3. Spiel des Tages setzt sich Sion gegen Thun durch.

Nicht viel hätte gefehlt und YB hätte in Luzern doch noch mit 3:2 gewonnen. Doch der abgefälschte Freistoss von Gianluca Gaudino in der 94. Minute landete knapp neben dem Pfosten. Es war der letzte Höhepunkt einer Partie, die keinen Verlierer verdient hatte – und keinen Sieger fand.

YB muss Basel vorbeilassen

Als moralischer Sieger darf sich nach dem 2:2 aber der FCL sehen. Denn das Team von Thomas Häberli holte nicht nur den ersten Punkt seit der 2. Runde und 3 Niederlagen in Folge. Luzern verhinderte auch das Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz.

YB dagegen ist nach dem 2. Unentschieden der Saison «nur» noch Zweiter. Vorbeigezogen ist Basel nach dem 2:1 gegen Lugano.

Der Meister vor der Pause eiskalt

Die Punkteteilung zwischen dem FCL und YB ging in Ordnung. Luzern zeigte nach mageren Wochen insbesondere in der Offensive eine deutliche Steigerung und ging in der 22. Minute durch Neuzugang Ibrahima Ndiaye in Führung. Bereits zuvor hatten Verteidiger Lucas Alves und Ndiaye das 1:0 verpasst.

YB seinerseits war mehr in Ballbesitz, kam aber erst kurz vor der Pause zu Zählbarem:

In der 38. Minute wird Roger Assalé von Stefan Knezevic im Strafraum gefoult. Jean-Pierre Nsame trifft cool vom Punkt zum 1:1.

2 Minuten vor der Pause narrt Assalé Knezevic und Christian Schwegler und bringt YB erstmals in Front.

Lucas trifft, Schwegler fliegt vom Platz

Nach der Pause steckte der FCL - anders als in vielen Spielen in dieser Saison - nicht auf. Der Lohn folgte nach einer Stunde: Lucas wurde nach einem Eckball völlig alleine gelassen und traf per Kopf zum 2:2 .

In der Folge blieben die ganz grossen Chancen aus und das Spiel flachte merklich ab. Erst in der Schlussphase suchte YB die Offensive wieder mehr. Zu mehr als der gelb-roten Karte gegen Schwegler und dem abschliessenden Freistoss durch Gaudino kam es aber nicht mehr.

Sendebezug: SRF zwei, Super League Goool, 01.09.2019, 18:00 Uhr