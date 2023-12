Lange war der FC Zürich in der Super League ganz vorne dabei. Trotzdem brennt pünktlich zur Weihnachtszeit plötzlich der Baum.

Noch am 25. November war die FCZ-Welt in Ordnung. Nach dem 3:1 gegen Meister YB lag das Team von Bo Henriksen auf Rang 2 der Super League.

Wenn man so in ein Spiel geht, wie die letzten 2, 3 Spiele, müssen wir uns alle hinterfragen.

Doch weil danach die Meisterschaftspartie gegen Winterthur wegen Schnee auf der Schützenwiese verschoben wurde, musste Zürich eine unfreiwillige Pause einlegen. Eine, die dem Team ganz offensichtlich nicht gutgetan hat. 1:1 gegen Luzern, 1:2 in Winterthur und 0:1 in St. Gallen lauteten schliesslich die letzten 3 Resultate des Jahres.

Die letzten 3 FCZ-Spiele

Schliessen 07:59 Video Zusammenfassung FCZ – Luzern Aus Sport-Clip vom 10.12.2023. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 59 Sekunden. 01:16 Video Zusammenfassung Winterthur – FCZ Aus Sport-Clip vom 13.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 16 Sekunden. 06:14 Video Zusammenfassung St. Gallen – FCZ Aus Sport-Clip vom 16.12.2023. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 14 Sekunden.

Zwar liegt man noch immer gut im Rennen um die Top-6-Plätze, doch die Stimmung über die Weihnachtstage scheint frostiger zu werden, als es noch vor 2 Wochen schien. Anders sind die Worte von Sportchef Milos Malenovic nach der Pleite in St. Gallen kaum zu deuten.

Alle werden hinterfragt

«Wir verlassen das Jahr 2023 mit viel Wut im Bauch. Die Mannschaft und auch der Staff müssen diese Wut spüren», erklärte der Mann, der erst im Herbst die Aufgabe übernommen hatte, und legte nach: «Wenn man so in ein Spiel geht, wie die letzten 2, 3 Spiele, müssen wir uns alle hinterfragen.»

Legende: Hat keinen guten Jahres-Ausklang hinter sich FCZ-Trainer Bo Henriksen. KEYSTONE/Walter Bieri

Dem Team sprach der 38-Jährige gleichzeitig Qualität zu, das habe man gerade im Kybunpark wieder einmal nach der Pause gezeigt, aber «wir können nicht immer die 1. Halbzeit verschlafen und erst in der 2. wach werden, wie in den letzten 3 Spielen».

Entscheidende Analysen

So wird Malenovic die Winterpause nutzen, um «tiefgreifende Analysen» zu machen. Er wolle Antworten auf die Fragen finden: «Wieso kommt man so ins Spiel? Warum passiert eine Reaktion immer erst in der 2. Halbzeit? Diese Analysen werden entscheidend sein.»

Welche Auswirkungen diese Überlegungen im neuen Jahr haben werden, liess Malenovic zwar offen. Klar ist jedoch, dass Trainer Henriksen auch schon sicherer im Sattel sass. Schliesslich endet der Vertrag des Dänen im Sommer. Ein Weihnachtsgeschenk in Form eines neuen Kontraktes dürfte für ihn nach den neuesten Entwicklungen kaum unter dem Tannenbaum liegen.