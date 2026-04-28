Legende: Bald nicht mehr in Basel tätig Daniel Stucki. Keystone/Georgios Kefalas

Daniel Stucki ist ab Ende Saison nicht mehr Sportdirektor beim FC Basel.

Der 44-Jährige geht auf eigenen Wunsch ein Jahr vor Ablauf seines Vertrags.

Stucki stand seit 6 Jahren in verschiedenen Funktionen beim FCB im Einsatz.

Nach insgesamt 6 Jahren beim FC Basel hat sich Daniel Stucki entschieden, neue Wege zu beschreiten. Der Sportdirektor löste seinen noch bis 2027 laufenden Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Klub auf. Dies gab der FCB am Dienstag bekannt.

«Der Moment ist für mich gekommen, eine neue Herausforderung zu suchen. Ob diese im Fussball oder auch ausserhalb liegt, möchte ich mir zum jetzigen Zeitpunkt noch offenlassen», lässt sich Stucki zitieren.

Zum Double geleitet

Der 44-Jährige hatte 2020 in Basel in der Nachwuchsabteilung angeheuert, 2022 wurde er zum Direktor Nachwuchs befördert. Seit Sommer 2024 amtete Stucki als Sportdirektor.

Unter seiner sportlichen Leitung gewann der Klub in der Saison 2024/25 nach einer langen titellosen Durststrecke wieder das Double. Als Spieler war Stucki zudem mit dem FC Zürich Cupsieger und dreifacher Schweizer Meister geworden.

Über die Nachfolge von Stucki werde Basel «zu gegebener Zeit» informieren.