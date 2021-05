Der 61-Jährige verlässt den FC Basel per sofort. Dies gibt der Klub am Montagnachmittag bekannt.

Legende: Verlässt den FCB per sofort CEO Roland Heri. Keystone

Es ist eine Trennung mit Ansage: Roland Heri hat sein Amt als CEO beim FC Basel niedergelegt und den Klub per sofort und auf eigenen Wunsch verlassen.

Der Abgang war nach dem Erdbeben in der Chefetage beim FC Basel von letzter Woche abzusehen. David Degen hat sämtliche Aktien von Bernhard Burgener übernommen und schwingt folglich das Zepter am Rheinknie.

Nachfolger: spätestens Ende Jahr

Heri war 10 Jahre lang beim FCB in verschiedenen Funktionen tätig. In den letzten Monaten war er immer wieder im Mittelpunkt der Kritik der Fans gestanden. Nun «möchte er sich nach einer intensiven Zeit umorientieren und sich neuen Aufgaben widmen», hiess es in der Medienmitteilung am Montagnachmittag.

Für den 61-Jährigen wird ad interim Mirko Brudermann (Direktor Finanzen, HR & IT) übernehmen. Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass man den Posten des CEO spätestens per Ende Jahr neu besetzen werde.