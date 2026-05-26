Wenige Tage nach dem Cupsieg soll es beim FC St. Gallen zu einem Führungswechsel auf höchster Stufe kommen.

Bereits im Interview nach dem Cupsieg hatte Präsident Matthias Hüppi angedeutet, dass nicht alles im Reinen ist. «Es ist unvorstellbar, dass in der besten Phase in der Geschichte des Klubs nicht alle geschlossen hinter ihm stehen», sagte der 68-Jährige.

Nur wenige Tage nach dem grössten Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte – und der Krönung der Ära Hüppi – soll es in der Klubführung nun zu einem grösseren Umsturz kommen. Dies berichtet das St. Galler Tagblatt.

Neuer Verwaltungsrat mit Marwin Hitz

Die bisherigen Verwaltungsräte Peter Germann, Patrick Gründler, Christoph Hammer und Benedikt Würth werden per 30. Juni ausserordentlich aus dem VR ausscheiden. Dies bestätigte Stefan Kölliker gegenüber Radio SRF.

Gemeinsam mit dem ehemaligen SVP-Regierungsrat Kölliker werden demnach Marwin Hitz, Urs Baumer und Martina Wüthrich neu Einsitz im Verwaltungsrat haben. Patrick Thoma, der erst im Herbst in den Verwaltungsrat gewählt worden war, soll weiterhin Teil davon sein.

Dem Vernehmen nach wollte Hüppi mit den alten Mitgliedern weitermachen und ist mit der neuen Zusammensetzung nicht einverstanden. Auf ein Angebot zur Weiterführung des Präsidentenamtes sei er bislang nicht eingegangen. Sein Posten soll von Kölliker übernommen werden. Der 55-Jährige bestätigte seine Präsidenten-Absichten gegenüber SRF.

Fans stellen sich hinter Hüppi

Die Fans des FC St. Gallen haben von den Unruhen mitbekommen und stärkten ihren aktuellen Präsidenten sowie den Verwaltungsrat. «Wir stellen uns klar hinter einen unabhängigen, stabilen und verantwortungsvollen Verwaltungsrat, der den Verein in den vergangenen Jahren erfolgreich geführt hat», schrieb eine Fan-Gemeinschaft auf der Website einefueralli.ch.

Dennoch scheinen Hüppis Tage nach 8 Jahren als Präsident des FCSG gezählt. Der Machtkampf, der von den Aktionären angezettelt wurde, scheint zugunsten von Kölliker und Co. auszugehen.

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