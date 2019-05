Legende: Wann fallen in der Super League die nächsten Tore? Keystone

Die nationale Meisterschaft ist zu Ende. Für die meisten Teams heisst das 8 Wochen Pause. Einzig für Xamax und Aarau stehen noch wichtige Partien auf dem Programm.

Xamax oder Aarau?

Gesucht wird noch der letzte Teilnehmer für die Super-League-Saison 2019/2020. Aarau hat sich in der Challenge League in der letzten Runde Rang 2 gesichert und spielt nun gegen Xamax um den Aufstieg in die Super League. Das Hinspiel findet an Auffahrt (30. Mai, 19:00 Uhr) in Neuenburg statt, das Rückspiel am kommenden Sonntag (2. Juni, 16:00 Uhr) in Aarau.

Wann geht die Meisterschaft wieder los?

8 Wochen bleibt den Klubs, um durchzuschnaufen. Dann geht es los mit der neuen Saison. Die 1. Runde der neuen Super-League-Saison findet am Wochenende vom 20. und 21. Juli statt.

Wann startet der Schweizer Cup?

Die 1. Hauptrunde (1/32-Finals) geht am 17. und 18. August über die Bühne. Ab diesem Zeitpunkt stehen auch sämtliche Super-League-Teams im Cup im Einsatz.

Wer steigt wo und wann im Europacup ein?

Meister YB muss eine Qualifikations-Runde überstehen, um in der Champions League dabei zu sein. Basel deren 3. Lugano steht direkt in der Gruppenphase der Europa League. Hier der Überblick:

YB: Playoffs Champions League (Hinspiel am 20. oder 21. August)

Playoffs Champions League (Hinspiel am 20. oder 21. August) Basel: 2. Quali-Runde Champions League (Hinspiel 23. oder 24. Juli)

2. Quali-Runde Champions League (Hinspiel 23. oder 24. Juli) Lugano: Gruppenphase Europa League (1. Spiel am 19. September)

Gruppenphase Europa League (1. Spiel am 19. September) Thun: 3. Quali-Runde Europa League (Hinspiel am 8. August)

3. Quali-Runde Europa League (Hinspiel am 8. August) Luzern: 2. Quali-Runde Europa League (Hinspiel am 25. Juli)

International stehen bis anfangs Juni noch ein paar Highlights auf dem Programm, die der Fussball-Fan nicht verpassen darf:

Europa-League-Final: Dieser steigt am Mittwoch, 29. Mai in Baku. Im rein englischen Duell kämpfen Chelsea und Arsenal um den Titel.

Dieser steigt am Mittwoch, 29. Mai in Baku. Im rein englischen Duell kämpfen Chelsea und Arsenal um den Titel. Champions-League-Final: Am Samstag, 1. Juni greifen Liverpool und Tottenham im Stadion von Atletico Madrid nach dem Henkelpott.

Am Samstag, 1. Juni greifen Liverpool und Tottenham im Stadion von Atletico Madrid nach dem Henkelpott. Final-Four-Turnier: Die Schweizer Nati kämpft um den Titel in der Nations League. Im Halbfinal heisst der Gegner am 5. Juni Portugal. Gespielt wird in Porto. Gewinnt die Schweiz, heisst der Final-Gegner entweder England oder Niederlande.

Sendebezug: SRF zwei, sportpanorama, 26.05.2019, 18:30 Uhr