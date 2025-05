Legende: Enttäuschung pur bei den GC-Spielern. Freshfocus / Martin Meienberger

Die Trikots durften die Mannen von Trainer Tomas Oral nach der kapitalen 0:2-Niederlage in Winterthur zwar behalten. Doch der Unmut des eigenen Anhangs auf der Schützenwiese war spürbar. Minutenlang redeten die Anführer der Kurve auf die Spieler ein, ehe die Elf bedröppelt von dannen stapfte.

Passend zum Thema Beide nun mit 33 Punkten Winterthur schlägt GC und erhöht den Druck im Abstiegskampf

«Klar sind die Fans aufgebracht, das ist ganz normal. Wir haben uns das auch ganz anders vorgestellt», gab danach Pascal Schürpf zu Protokoll. Sein Team sei in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft gewesen. «Wir müssen uns aber vorwerfen, da nicht in Führung gegangen zu sein.» Captain Amir Abrashi ging mit der Leistung hart ins Gericht. «Wir laden Winterthur zum Toreschiessen ein, das hat uns das Genick gebrochen.»

Miserable Bilanz

Vier Runden vor Schluss ist die Lage für den Rekordmeister äusserst ungemütlich. Nur dank der besseren Tordifferenz belegt GC derzeit punktgleich mit Winterthur und Yverdon den 10. Platz. Auch Sion ist noch nicht aus dem Schneider. Ob direkter Abstieg, Barrage oder Klassenerhalt: Der Ausgang im Abstiegskampf ist derzeit noch völlig offen. Die Formkurve spricht allerdings deutlich gegen die «Hoppers».

Insbesondere die Leistung in den Direktduellen mit Winterthur muss den Grasshoppers zu denken geben. Drei Niederlagen und ein Unentschieden stehen in dieser Saison in der Bilanz gegen die «Eulachstädter» zu Buche. Satte neun Punkte schenkten die Hoppers demnach im Direktvergleich mit dem Kantonsrivalen her.

Oral versteckt sich

Was Trainer Oral zu dieser miesen Bilanz zu sagen hat, war nicht zu erfahren. Der 52-Jährige machte sich nach der Pleite in Winterthur rar und liess die eigentlich obligatorische Medienkonferenz sausen. Oral wird auch beim nächsten Spiel, dem Derby gegen den FC Zürich, fehlen. Er sah am Samstagabend zum vierten Mal in dieser Saison die gelbe Karte.

Dem ohnehin schon wichtigen Zürcher Derby wird für GC am kommenden Samstag so noch mehr Bedeutung zuteil. Doch auch die bisherigen Saisonresultate gegen den FCZ lassen für die «Hoppers» Ungutes erahnen: In drei Liga-Duellen fuhr GC nur einen Punkt ein.

Super League