Legende: Nach drei Jahren zurück Ricardo Dionisio wurde am Mittwoch in Lausanne vorgestellt. Freshfocus/Pascal Muller

Der 40-jährige Portugiese tritt beim Tabellenvorletzten der Super League die Nachfolge des am Montag entlassenen Aufstiegstrainers Anthony Braizat an. Er unterzeichnete einen Vertrag bis 2025. Seine erste Herausforderung ist, die Waadtländer, die in den letzten 5 Meisterschaftsspielen nicht gewonnen haben, zum Ligaerhalt zu führen.

Dionisio gab 2020 ein kurzes Gastspiel beim FC Sion. Nach 5 Spielen (die sich wegen der Corona-Unterbrechung auf 5 Monate verteilten) und nur 2 gewonnenen Punkten musste er Paolo Tramezzani Platz machen.

Erneut unter Sirmakes

Davor hatte er den damaligen Promotion-League-Klub Stade Nyonnais gecoacht. Sein Nachfolger bei Nyon wurde... Anthony Braizat. Die Nyon-Connection dürfte Dionisio nun geholfen haben: Der Klub gehörte damals Vartan Sirmakes, dem heutigen Präsidenten von Stade-Lausanne-Ouchy.

Seit seinem Abschied aus der Schweiz war Dionisio unter anderem als Mitglied im Staff seines Landsmannes Renato Paiva in Lateinamerika als Assistenz- und Fitnesscoach tätig.

Kapitale Spiele

Auf Dionisio und «SLO» warten nach der Nationalmannschaftspause sogleich zwei wegweisende Spiele. Zunächst steht am 26. November das Stadtderby beim Mitaufsteiger Lausanne-Sport an, danach empfangen die Waadtländer am 2. Dezember auf der Pontaise den Tabellenletzten FC Basel.