Bruno Berner verlässt Winterthur und heuert beim Liga-Konkurrenten GC an.

Legende: Kehrt in den Letzigrund zurück Bruno Berner. KEYSTONE/Ennio Leanza

Worüber lange spekuliert wurde, ist nun Tatsache. Bruno Berner verlässt Winterthur und übernimmt ab der kommenden Saison das Traineramt bei den Grasshoppers. Der 49-Jährige folgt bei den Zürchern auf Giorgio Contini, der im Winter seine Kündigung eingereicht hat. Berner unterschreibt einen Vertrag für zwei Jahre.

Rückkehr zu den «Hoppers»

Der frühere Schweizer Nationalspieler gab die Marschrichtung vor: «Mit viel Leidenschaft und harter Arbeit, wollen wir unsere Fans wieder begeistern und ihnen mit unserer Art, Fussball zu spielen, viel Freude bereiten.»

Berner hatte beim FC Winterthur, mit dem er in der abgelaufenen Spielzeit den Klassenerhalt geschafft hat, noch einen Vertrag bis 2024. Über die Ablösemodalitäten machten die beiden Klubs keine Angaben. Für Berner, der in seiner Trainerkarriere unter anderem beim SC Kriens und in der FCZ-Jugend amtete, ist es eine Rückkehr. Als Spieler absolvierte er zwischen 1997 und 2002 81 Pflichtspiele für die Grasshoppers.

Sportchef Bernt Haas lässt sich im Communiqué wie folgt zitieren: «Wir freuen uns sehr, dass wir unseren absoluten Wunschkandidaten verpflichten konnten und sind stolz, dass er zu GC zurückkehren möchte. Er hat eine GC-DNA und weiss ganz genau, was es bedeutet, für diese Farben spielen zu dürfen.»

03:26 Video Archiv: Berner nach dem geschafften Ligaerhalt mit Winterthur Aus Sport-Clip vom 29.05.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 26 Sekunden.