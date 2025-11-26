St. Gallen gewinnt das Nachholspiel der 12. Super-League-Runde auswärts in Lugano mit 3:1.

Die Gäste drehen die Partie nach 0:1-Rückstand und klettern in der Tabelle auf Platz 2.

Zum Matchwinner im Cornaredo avanciert der wiedergenesene Lukas Daschner.

Ein bisschen kitschig mutet diese Geschichte schon an. In der 62. Minute behauptet sich St. Gallens Lukas Daschner im Strafraum auf engstem Raum, legt sich den Ball mit wenigen Berührungen zurecht und schiebt schliesslich zum 2:1 ein. Ausgerechnet Daschner. Daschner, der …

… aufgrund der Sperre von Lukas Görtler überhaupt erst in die Startelf gerutscht war.

gerutscht war. … erstmals seit seiner Knieverletzung Anfang Juli wieder von Beginn weg spielen durfte

Anfang Juli wieder von Beginn weg spielen durfte … der sein Team aufgrund von Görtlers Absenz als Captain aufs Feld führen durfte.

Dass St. Gallen im Tessin ein Happy End feierte, konnte so nicht erwartet werden. Lugano war über die gesamte Spielzeit gesehen die dominantere Mannschaft – und jubelte nach 86 Minuten über den vermeintlichen Ausgleich. Das Tor von Antonios Papadopoulos wurde nach VAR-Intervention aufgrund eines Handspiels aber annulliert.

So jubelte am Ende der FCSG, der in der Schlussphase gar noch zum 3:1 traf und damit im Tessin die zweite Chance nutzte. Die eigentliche Partie der 12. Runde hatte am 2. November wegen zu starken Regens und unbespielbarem Terrain abgebrochen werden müssen. Lugano führte damals nach 48 Minuten mit 1:0.

Lugano dominant, aber ineffizient

Auch im Wiederholungsspiel war es das Heimteam, das in Führung ging. Georgios Koutsias liess in der 33. Minute St. Gallens Verteidiger Cyrill May mit einer Körpertäuschung aussteigen und traf herrlich vom Strafraumeck. Es war das verdiente 1:0 Luganos, das zu diesem Zeitpunkt auch schon höher hätte führen können.

Etwas überraschend glich St. Gallen noch vor der Pause aus. In der 42. Minute nahm sich Carlo Boukhalfa ein Herz und traf mit einem satten Schuss aus der Distanz. Die Gäste hatten Glück, zu diesem Zeitpunkt noch zu elft auf dem Platz zu stehen: Chima Okoroji sah nach einem harten Einsteigen nur die gelbe Karte.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit war es wieder Lugano, das die Zügel in die Hand nahm – ehe Daschner in Erscheinung trat und die Partie in andere Bahnen lenkte. St. Gallen überholt in der Tabelle dank diesem Sieg YB und grüsst neu – nur noch 4 Punkte hinter Leader Thun – von Platz 2. Lugano verpasste es derweil, sich in der Tabelle weiter nach vorne zu arbeiten.

So geht es weiter

Lugano darf am Samstag ein weiteres Heimspiel austragen, zu Gast ist der FC Sion. St. Gallen trifft am Sonntag auswärts auf Basel.

Resultate