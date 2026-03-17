Im Schatten von Thun hat auch St. Gallen einen Lauf. Mit einem Sieg gegen Lugano könnte der 2. Platz gefestigt werden.

Legende: Trotz Absage bester Laune Die Spieler des FC St. Gallen am Samstag. Freshfocus / Nico Ilic

Niederschlag in unterschiedlichen Aggregatszuständen avancierte für den FC St. Gallen und Lugano zum zweiten Mal in dieser Saison zum Spielverderber. War es im November starker Regen im Tessin, der zum Abbruch des Spiels geführt hatte, sorgte am vergangenen Samstag Schnee für enttäuschte Gesichter auf den Rängen. Weil die weisse Pracht das Terrain in St. Gallen unbespielbar machte, musste die Partie kurz vor dem geplanten Anpfiff verschoben werden.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Partie zwischen St. Gallen und Lugano gibt es am Dienstag ab 18:45 Uhr live auf SRF zwei. Anpfiff ist um 19:00 Uhr.

Petrus sollte beim Nachholtermin am Dienstag nicht mehr dazwischenfunken. Die Temperaturen sind am Abend zwar ordentlich frisch, gemäss den Meteorologen wird es in der Ostschweiz aber trocken bleiben.

Nur einmal besser

Unterstützung von oben haben die St. Galler ohnehin nicht nötig. Im Schatten des überragenden Aufsteigers Thun haben zuletzt nämlich auch die Ostschweizer eine stattliche Serie hingelegt. Das Team von Enrico Maassen, im Übrigen der letzte Bezwinger des Leaders, ging in den vergangenen 13 Super-League-Spielen nur einmal als Verlierer vom Platz. Seit acht Partien ist Grün-Weiss in der Meisterschaft ungeschlagen.

Nach 29 Spieltagen hat St. Gallen 54 Punkte auf dem Konto. Besser war die Ostschweizer Bilanz zu diesem Zeitpunkt seit dem Aufstieg (2012) in der Meisterschaft nur einmal. In der Corona-Saison 2019/20 standen die Espen nach 29 Spieltagen bei 58 Zählern und belegten in der Schlusstabelle den 2. Rang.

Und selbst wenn St. Gallen alle verbleibenden Partien verlieren sollte, liesse sich die Bilanz im Klub-historischen Vergleich sehen. Nur drei Mal wiesen die Ostschweizer in den letzten 14 Jahren bei Saisonende mehr Punkte auf als heuer nach 29 Runden (siehe Tabelle).

Saison Punkte nach 29 Runden Punkte am Saisonende 25/26 54 ? 24/25 39 52 23/24 42 57 22/23 36 45 21/22 41 50 20/21 34 44 19/20 58 68 18/19 36 46 17/18 45 45 16/17 31 41 15/16 31 38 14/15 33 47 13/14 40 45 12/13 50 59

Dass St. Gallen im Kampf um die Meisterschaft trotzdem abgemeldet ist, liegt an Thun. Mit einem Sieg im Duell mit dem drittplatzierten Lugano könnten die Ostschweizer immerhin den 2. Platz absichern und seine Verfolger um acht Punkte und mehr distanzieren.

Im Direktvergleich spricht die Bilanz für das Heimteam. Die letzte Niederlage gegen die Tessiner kassierte St. Gallen vor zwei Jahren, in dieser Saison siegte Grün-Weiss in zwei Duellen zweimal.

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