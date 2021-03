Super League: SRF-Livespiel ab Sommer am Samstagabend

Die Swiss Football League hat für die Saison 2021/22 neue Anspielzeiten in der Super League verkündet. So werden die Begegnungen am Wochenende ab nächstem Sommer angesetzt.

Am Samstag: Je ein Spiel um 18:00 Uhr und um 20:30 Uhr.

Je ein Spiel um 18:00 Uhr und um 20:30 Uhr. Am Sonntag: Ein Spiel um 14:15 Uhr, zwei Spiele um 16:30 Uhr.

Das SRF-Livespiel wird in der kommenden Spielzeit neu am Samstagabend um 20:30 Uhr ausgestrahlt. Bisher war es jeweils die 16-Uhr-Partie am Sonntag. Die Gründe für den Wechsel erfahren Sie hier.

In eigener Sache Box aufklappen Box zuklappen SRF und die weiteren SRG-Sender übertragen auch künftig in jeder der 36 Super-League-Runden ein Topspiel live und exklusiv in allen Sprachregionen der Schweiz im frei empfangbaren TV – ab der Saison 2021/22 neu am Samstagabend statt wie bisher am Sonntag. Unverändert zum Programm gehören zudem die ausführlichen Matchberichte mit allen Highlights der Super League. Bei SRF bietet das Fussballmagazin «Super League – Goool» auch in der kommenden Saison jeweils am Sonntag den Komplettservice mit allen Spielen und allen Toren der Schweizer Spitzenliga.

In der Challenge League wird das Topspiel weiterhin am Freitagabend um 20:30 Uhr stattfinden. Für die übrigen 4 Spiele der Runde sind verschiedene fixe Zeitfenster am Freitag, Samstag und Sonntag vorgesehen, die den Klubs eine gewisse Flexibilität bei der Ansetzung erlauben sollen.