Legende: Neuer FCL-Trainer Jörg «Udo» Portmann. FC Luzern.

Jörg «Udo» Portmann wird Nachfolger von Mario Frick als Cheftrainer beim FC Luzern.

Der 49-Jährige hat bisher die U17 der Innerschweizer trainiert.

Der gebürtige Luzerner hatte schon als Spieler die Nachwuchsabteilungen beim FCL durchlaufen.

Der Nachfolger von Mario Frick beim FC Luzern kommt aus den eigenen Reihen. Der bisherige U17-Trainer Udo Portmann wird neuer Chefcoach der Super-League-Mannschaft. Für den 49-jährigen Luzerner ist es das erste Engagement im Profifussball. Den FCL kennt er bestens: Bereits als Spieler hatte er die Nachwuchsabteilungen des Klubs bis zur U21 durchlaufen. Der Sportlehrer unterrichtete während knapp 20 Jahren auch auf Sekundar- und Gymnasialstufe.

Seine Trainerkarriere hatte Portmann beim FC Rothenburg gestartet, wo er als Spielertrainer tätig war. Über den FC Eschenbach führte sein Weg 2012 zum SC Cham. Dort war er während sieben Jahren Cheftrainer und schaffte 2015 den Aufstieg in die Promotion League.

Im Sommer 2020 wechselte Portmann zum FC Luzern. In den vergangenen sechs Jahren trainierte er beim FCL die U15, U19 und zuletzt die U17. Mit dem U19-Team gewann er in der Saison 2023/2024 den Schweizer Cup.

«18 Jahre Trainererfahrung»

«Wir sind sehr glücklich, mit Udo Portmann unseren neuen Cheftrainer gefunden zu haben. Er bringt über 18 Jahre Trainererfahrung mit und wir konnten in den vergangenen sechs Jahren beim FC Luzern beobachten, wie er sich kontinuierlich weiterentwickelt hat», liess sich Sportchef Remo Meyer zitieren.

Der neue Cheftrainer sagte: «Als gebürtiger Luzerner blicke ich mit grosser Vorfreude auf diese Aufgabe. Ich werde alles daran setzen, das Team so vorzubereiten, dass wir möglichst erfolgreichen und attraktiven Fussball zeigen können. Gleichzeitig wollen wir den eingeschlagenen Weg mit der Integration eigener Talente konsequent weiterverfolgen und mit einem hungrigen Team auf den Platz gehen.»

Vorbereitung im Juni

Vorgänger Frick hatte sich nach viereinhalb Jahren entschieden, einen neuen Weg einzuschlagen. Noch ist offen, wo es für ihn weitergeht. Für Portmann startet die Saisonvorbereitung mit dem FCL am 15. Juni, am 18. Juni wird dann das erste Mannschaftstraining stattfinden.

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