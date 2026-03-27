Legende: Erhalten keine zusätzliche Konkurrenz Die Challenge-League-Spitzenreiter Aarau und Vaduz. Keystone / Philipp Kresnik

Weiterhin 10 Teams in der Challenge League

Die Klubs der Swiss Football League haben an einer ausserordentlichen Generalversammlung in Muttenz die Aufstockung der Challenge League von 10 auf 12 Klubs ab der der Saison 2027/28 abgelehnt. Der Antrag verpasste die erforderliche Zweidrittelmehrheit klar. In einer anderen Abstimmung haben die Klubs Reformschritten für die Stärkung der Nachwuchsforderung zugestimmt. Das verabschiedete Paket umfasst in einem ersten Teil finanzielle Anreize und reglementarische Anpassungen für die Challenge League. Dazu zählen ein Bonus-/Malus-System für den Einsatz von Schweizer U21-Spielern in der Youth Trophy, die Reduktion der Kontingentsliste von 21 auf 20 Plätze ab der Saison 2027/28 sowie die Verpflichtung zur Anstellung eines vollamtlichen Cheftrainers. Weiter beschlossen die Klubs eine generelle Erhöhung der Ausbildungsbeiträge bei Transfers von nicht lokal ausgebildeten Spielern.

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