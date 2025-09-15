Legende: Darf die nächsten 3 Partien nicht mittun Genis Montolio, nachdem ihn Schiedsrichter Lionel Tschudi vom Platz gestellt hat. Freshfocus/Claudio de Capitani

Super League: Montolio und Bangoura müssen zuschauen

Der FC Thun muss für die kommenden 3 Spiele der Super League auf Genis Montolio verzichten. Der Innenverteidiger, der bisher in jeder Partie der laufenden Meisterschaft auf dem Platz stand, kassierte gegen Basel in der 78. Minute die rote Karte. Die Tätlichkeit hat nun 3 Spielsperren zur Folge. Zürichs Mittelfeldspieler Mohamed Bangoura wird für 2 Partien gesperrt. Er wurde im Duell mit Servette in der 84. Minute, knapp 10 Minuten nach seiner Einwechslung, nach einem groben Foulspiel des Feldes verwiesen.