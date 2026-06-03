Legende: Verlässt den Rekordmeister nach 3 Jahren Dirk Abels. Freshfocus/Roger Albrecht

Viele Abgänge bei den Grasshoppers

Nach dem Sieg in der Barrage gegen Aarau und dem damit geschafften Klassenerhalt in der Super League kommt es in der 1. Mannschaft der Grasshoppers zu einigen Abgängen. Abwehrchef Dirk Abels wird den Rekordmeister nach drei Saisons und 95 Einsätzen verlassen. Wohin es den Niederländer zieht, ist offen. Auch Jonathan Asp Jensen und Lovro Zvonarek werden nicht in Zürich bleiben. Beide waren von Bayern München auf Leihbasis in die Limmatstadt gestossen. Weiter verlassen Emmanuel Tsimba (zurück zu YB) sowie die Torhüter Nicolas Glaus und Laurent Seji GC.

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