 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

News aus der Super League Abels und Asp Jensen verlassen GC

03.06.2026, 07:26

Teilen
Ein Fussballspieler in Trikot klatscht auf einer Laufbahn, im Hintergrund leere Tribünen.
Legende: Verlässt den Rekordmeister nach 3 Jahren Dirk Abels. Freshfocus/Roger Albrecht

Viele Abgänge bei den Grasshoppers

Nach dem Sieg in der Barrage gegen Aarau und dem damit geschafften Klassenerhalt in der Super League kommt es in der 1. Mannschaft der Grasshoppers zu einigen Abgängen. Abwehrchef Dirk Abels wird den Rekordmeister nach drei Saisons und 95 Einsätzen verlassen. Wohin es den Niederländer zieht, ist offen. Auch Jonathan Asp Jensen und Lovro Zvonarek werden nicht in Zürich bleiben. Beide waren von Bayern München auf Leihbasis in die Limmatstadt gestossen. Weiter verlassen Emmanuel Tsimba (zurück zu YB) sowie die Torhüter Nicolas Glaus und Laurent Seji GC.

Resultate

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)