Legende: Verabschiedet sich aus Sion Théo Bouchlarhem. Freshfocus/Martin Meienberger

Bouchlarhem wechselt zu Étoile Carouge

Der französische Mittelfeldspieler Théo Bouchlarhem verlässt den FC Sion und geht in die Challenge League zum derzeit Zweitletzten Étoile Carouge. Der bald 25-Jährige war seit Juli 2023 im Wallis unter Vertrag und absolvierte für die Sittener insgesamt 89 Pflichtspiele (10 Tore/7 Vorlagen).

Servettes Baron zu Yverdon

Auch für Anthony Baron geht es eine Liga nach unten. Der 33-jährige Verteidiger wechselt von Servette zum ChL-Klub Yverdon-Sport. Yverdon rekrutierte den aus Guadeloupe stammenden Baron eigentlich schon 2021, er wechselte aber nach einer Leihe (Nyon) zu Servette, ohne ein Spiel für «YS» bestritten zu haben. Nun unterzeichnete er bis 2028.

Urech neuer FCL-Geschäftsführer

Dominic Urech wird per 1. Juni neuer Geschäftsführer des FC Luzern. Der 45-Jährige arbeitet für einen Technologiekonzern im Bereich Marketing und Verkauf und ist seit 25 Jahren im Fussball tätig. Er wird zusammen mit Sportchef Remo Meyer die Geschäftsleitung bilden. Die Stelle des Geschäftsführers war seit der Trennung von Simon Laager im September vakant gewesen.

