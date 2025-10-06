Legende: Neuer Trainer der FCB Frauen Omar Adlani. fcb.ch

Adlani bei den FCB Frauen neu am Drücker

Das Frauen-Team des FC Basel hat einen neuen Trainer, wie der Klub mitteilt. Ab sofort steht der kanadisch-algerische Doppelbürger Omar Adlani beim gegenwärtigen Drittplatzierten der Women's Super League in der Verantwortung. Der 35-Jährige war zuletzt als Trainer-Assistent bei der Männer-Mannschaft des algerischen Rekordmeisters JS Kabylie tätig. Auf Frauen-Seite wirkte er während mehrerer Jahre als Cheftrainer des finnischen Erstligisten FC Honka. Adlani tritt die Nachfolge der vor einem Monat nach nur zwei Spielen der neuen Saison entlassenen Deutschen Kim Kulig an.

Sperren für Plange und Bouchlarhem

Luke Plange von den Grasshoppers muss für drei Pflichtspiele aussetzen. Die Swiss Football League bestraft den englischen Stürmer für seine Tätlichkeit gegen den FC Zürich. Plange war am Samstag beim 3:0-Sieg von GC im Derby «wegen einer Tätlichkeit unter Berücksichtigung einer Provokation» vier Minuten vor Schluss des Feldes verwiesen worden. Die nächsten zwei Spiele wird Théo Bouchlarhem vom FC Sion verpassen. Der französische Offensivspieler wurde ebenfalls am Samstag in der Endphase der Auswärtspartie gegen Luzern (3:3) nach einem groben Foul mit der roten Karte ausgeschlossen.

Owusu verlängert beim FC Luzern

Der FC Luzern hat die Vertragsverlängerung mit Tyron Owusu bekanntgegeben. Der 22-jährige Mittelfeldspieler bleibt den Innerschweizern voraussichtlich bis 2029 erhalten. Owusu debütierte im Sommer 2020 in der 1. Mannschaft und kommt auf 41 Super-League-Spiele für den FCL.