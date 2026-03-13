Vogt fällt rund 3 Wochen aus

St. Gallens Topskorer Alessandro Vogt muss wegen einer Knieblessur eine Pause einlegen. Der 21-Jährige, dessen Transfer zu Hoffenheim im Sommer an diesem Montag offiziell verkündet wurde, verletzte sich beim 3:0-Sieg der Espen gegen Basel am letzten Sonntag. Wegen eines Anrisses des Innenbands fällt der Youngster nun rund 3 Wochen aus. Damit verpasst der Stürmer mindestens die beiden Super-League-Partien gegen Lugano und Sion und auch ein erstmaliges Nati-Aufgebot für die Testspiele gegen Deutschland und Norwegen kommt nicht infrage. Vogt erzielte in dieser Saison für den Tabellenzweiten der Super League bereits 14 Tore in der Meisterschaft und deren 3 auf dem Weg in den Cup-Halbfinal.

Legende: Musste gegen Basel angeschlagen vom Platz Alessandro Vogt. Keystone/Georgios Kefalas

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