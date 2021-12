Legende: Humpelnd und mit Schmerzen vom Feld Felix Mambimbi ist bei Gelb-Schwarz das nächste Verletzungsopfer. Keystone

YB beklagt sein nächstes Verletzungsopfer

Ausgerechnet vor dem schwierigen Auswärtsspiel gegen Manchester United zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase dünnt die Offensive der Young Boys weiter aus. Auch Felix Mambimbi (20) wird in diesem Kalenderjahr keine Einsätze mehr bestreiten können. Der Nachwuchs-Nationalspieler zog sich am letzten Samstag in der Super-League-Partie gegen Servette (1:2) eine Bänderverletzung zu. Neben Mambimbi konnten unter anderen auch die Berner Stammkräfte Christian Fassnacht, Ulisses Garcia und Jean-Pierre Nsame die Reise nach England nicht mitmachen.

Service Super League Aktuelle Partien & Tabelle Aktuelle Partien & Tabelle