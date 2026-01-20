Legende: Zieht es in den Süden Adrian Barisic. Claudio De Capitani / freshfocus

Barisic leihweise zu Braga

Adrian Barisic läuft nicht länger für den FC Basel auf. Der 24-jährige Innenverteidiger schliesst sich leihweise Braga in der obersten portugiesischen Spielklasse an. Der Leihvertrag sieht gemäss Angaben des FCB eine verbindliche definitive Übernahme im Sommer durch Braga vor. Barisic war im August 2023 ans Rheinknie gestossen und absolvierte insgesamt 76 Pflichtspiele für Basel.

Rodriguez kommt zu GC – und wird gleich weiterverliehen

Die Grasshoppers haben bis 2029 den Stürmer Anderson Rodriguez verpflichtet. Der 19-jährige Uruguayer kommt vom Racing Club de Montevideo. Bis zu seinem GC-Debüt wird es indes ein Weilchen dauern: Die Zürcher leihen Rodriguez umgehend bis Ende Jahr an Wacker Innsbruck aus.

Resultate