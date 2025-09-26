 Zum Inhalt springen

News aus der Super League Basel lange ohne Tsunemoto – Breitenmoser neu in FCSG-Führung

26.09.2025, 11:58

Keigo Tsunemoto
Legende: Hat sich in der Europa League verletzt Keigo Tsunemoto. KEYSTONE/Peter Schneider

Tsunemoto fällt lange aus

Der FC Basel muss mehrere Wochen ohne Aussenverteidiger Keigo Tsunemoto auskommen, wie der Verein mitteilt. Der 26-jährige Japaner erlitt am Mittwoch im Spiel der Europa League in Freiburg (1:2) eine strukturelle Muskelverletzung am hinteren Oberschenkel. Der auf diese Saison hin von Servette geholte Tsunemoto stand beim FCB in sämtlichen Pflichtspielen in der Startelf.

St. Gallen holt Breitenmoser

Der FC St. Gallen ergänzt seine sportliche Führung. Sportchef Roger Stilz wird künftig von Jan Breitenmoser unterstützt. Der vorherige Sportchef des FC Wil übernehme «die Verantwortung für das Nachwuchsprojekt Future Champs Ostschweiz, das Talentmanagement und die Talententwicklung sowie die Frauenabteilung des FC St. Gallen», heisst es in einem Communiqué der «Espen».

Radio SRF 3, News, 26.9.25, 16:31 Uhr ; 

