Legende: Läuft künftig für Basel auf Keigo Tsunemoto. Freshfocus/Claudio de Capitani

FCB verstärkt sich mit Tsunemoto

Keigo Tsunemoto wechselt innerhalb der Super League von Servette zu Basel. Der japanische Aussenverteidiger unterschrieb beim Meister einen Vertrag bis 2028. Der 26-jährige Tsunemoto stiess 2023 von den Kashima Antlers nach Genf. Bei Servette absolvierte er insgesamt 83 Pflichtspiele und gewann 2024 den Cup. Sein Vertrag bei den «Grenats» wäre noch bis 2026 gelaufen. Über die Höhe der Ablösesumme wurde nichts bekannt.

FCZ gibt Katic und Bajrami ab

Der Ende Januar an Plymouth Argyle in die englische Championship (zweithöchste Liga) ausgeliehene Nikola Katic verlässt den FC Zürich definitiv. Der 28-jährige Innenverteidiger wechselt zu Schalke 04 in die zweite Bundesliga, wie die beiden Vereine vermeldeten. Der Bosnier unterschrieb bei den Deutschen einen Vertrag bis 30. Juni 2028. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Katic bestritt 86 Pflichtspiele für den FCZ, in denen er sieben Tore erzielte. Auch Labinot Bajrami, der in der letzten Saison für Winterthur spielte, verlässt den FCZ. Der 20-jährige Stürmer wechselt fix in die zweite niederländische Liga zu Helmond Sport.

Boteli zu Sion

Der FC Sion verstärkt seine Offensive mit dem Schweizer Stürmer Winsley Boteli von Borussia Mönchengladbach. Wie der Klub mitteilte, unterschrieb der U20-Nationalspieler einen Leihvertrag über ein Jahr. Die Sittener verfügen über eine Kaufoption. Der bald 19-jährige Genfer war 2022 von Servette in die Nachwuchsabteilung von Mönchengladbach gewechselt. In der vergangenen Saison kam Boteli im zweiten Team des Bundesligisten zu 25 Einsätzen in der Regionalliga West und erzielte dabei 3 Tore.

Prominente Test-Gegner für GC

Die Grasshopper testen in diesem Sommer gegen gleich drei europäische Top-Klubs. Wenige Tage vor dem Saisonstart (26. Juli im Letzigrund gegen Luzern) empfängt der Rekordmeister am 19. Juli West Ham United aus der Premier League auf dem GC-Campus in Niederhasli. Am 29. Juli ist an gleicher Stätte Celta Vigo aus der spanischen Primera Division zu Gast. Am Dienstag, 12. August, testet GC im Letzigrund zudem gegen Bayern München. Während das deutsche Star-Ensemble zu diesem Zeitpunkt noch in der Vorbereitung steckt, ist die Super-League-Saison schon angebrochen.

St. Gallen verpflichtet Boukhalfa

Der FC St. Gallen hat den Transfer des Deutschen Carlo Boukhalfa bekannt gegeben. Der 26-jährige Mittelfeldspieler kommt von St. Pauli, wo sein Vertrag auslief. Er unterschrieb einen Vertrag über zwei Saisons bei den «Espen».

Servette bedient sich in Frankreich

Servette hat über seine sozialen Netzwerke die Ankunft eines gambischen Nationalspielers bekannt gegeben. Der Flügelspieler Ablie Jallow hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben, wie der Schweizer Vizemeister von 2024/25 mitteilte. Der 26-Jährige kommt vom FC Metz, wo er seit 2022 spielte.

Super League