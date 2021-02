Basel muss länger auf Widmer verzichten

Das bittere Cup-Out wird für den FC Basel noch bitterer: FCB-Aussenverteidiger Silvan Widmer zog sich im Spiel gegen den FC Winterthur (2:6) in der 39. Minute einen Muskelfaserriss in der linken Wade zu. Dies hätten die Untersuchungen der letzten Tage ergeben, schrieben die Basler in einer Mitteilung. Widmer fällt somit für einige Wochen aus. Die nächsten Spiele muss Ciriaco Sforza bereits auf Eray Cömert verzichten, der 3 Spiele gesperrt wurde.